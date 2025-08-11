移加港人呻年輕人無未來！4大關鍵香港完勝：加拿大唔鼓勵人努力

近年不少港人選擇移民外國開展新生活，但不少人移民後才發現，自己住在香港可能更幸福。近日就有一位移民加拿大的港人在社交媒體發長文，詳細對比兩地生活差異，坦言「喺香港向上流真係比好多城市易好多」。



Threads截圖

近日有位移加港人在社交平台threads發文，坦言覺得來到加拿大之後，「覺得依度嘅後生先真正冇未來」，表示一般在加拿大大學畢業生起薪約2.3萬港元，但扣稅後只有1.8萬，儘管自己月薪高達5.7萬港元，位列當地同齡人前5%高收入群體，但扣除稅項、銀行月費 、保險費等費用後，實際到手僅剩3.4萬港元，支出比起香港更高，但投資回報卻遠低於香港，更列出四點居住在香港的年輕人向上流的機會，完勝在加拿大年輕人。

1. 收入與稅收制度

加拿大的薪金收入其實不是比香港高得多，但同時實行高稅收政策，即使樓主月薪5.7萬港元，但扣除稅項、醫保、公司退休金及工會費後，實收僅3.4萬，扣除比例高達40%。更甚的是，加拿大投資收益需繳稅，提取退休金時還要再次課稅，形容加拿大的繳稅制度「就係食晒你所有錢」。而如果將以前在香港的薪金與現在對比，樓主表示「我供完樓/租完樓剩低嘅人工，都比起我喺多倫多稅後未用過嘅糧多」，更表示以前投資「投資賺100%就係100%，每個月開心都仲有好多錢剩」。

《男人唔可以窮》劇照

2. 生活成本與儲蓄能力

樓主表示北美文化都比較傾向年輕人自己住，雖然表面看加拿大租金比香港略低，「大部份嘢都貴過香港最少10%」，綜合保險、銀行月費等固定開支， 「左扣右扣唔會有錢剩」，如果選擇投資的話，亦要在賺錢後繳稅，「看似一大堆免稅戶口，你都唔會有錢供」。

3. 職場發展與晉升空間

樓主在留言補充指加拿大「都係一個唔鼓勵人哋努力嘅地方」 ，表示如果本身不求上進，「即使唔升職都可以拎到同你經理差唔多人工」，但若果你是中層管理人員，特別是主任及或以上，「法律上可以冇OT鐘/錢」，工作量卻可能增加數倍，但薪資漲幅僅10-20%，反觀香港晉升通常伴隨顯著加薪，專業人士發展空間更大，「起碼你上進，都有向上流嘅機會」。

《無法成為野獸的我們》劇照

4. 基建與城市發展

多倫多基建嚴重落後，地鐵線多年未能完工，GO Train仍使用柴油列車，「巴士地鐵又舊又臭」，相比香港不斷改善的基建，加拿大「五十年不變」，而所謂「北美第四大金融中心」，人工卻低於美國中西部小鎮，樓價反而貴三倍，樓主更狠批「冇嘢玩、冇嘢做」，連安排家人旅遊都頭痛「香港玩5日都仲plan到，多倫多3日我都唔知點plan」。

資料圖片

樓主亦在文尾分享除咗政治因素之外，自己不選擇回流香港，「我帶咗香港筆可觀嘅錢過嚟」，表示假設沒有香港所帶來的積蓄，「應該抑鬱咗好耐」、「完全唔明啲後生仔，搵得我一半，點樣生存喺呢個黐線嘅世界」。

向上流方法「係過嚟美國做嘢攞綠卡」

帖文一出口亦引來極多網民留言回覆，大部份網民認同樓主的觀念，「同意，多倫多搵緊120萬港紙一年，實際一個月到手得6萬，直頭升職都冇意欲，完全唔抵，職位流動性又低，唔似香港升職咁易。如果個人上進，有野心想上到高層十萬月薪以上嘅話，香港會容易好多。」、「為下一代先唔會移民，想要passport好多方法」、「我識嘅加拿大人最住向上流嘅方法，係過嚟美國做嘢攞綠卡。」、「諗起留喺度以後幾十年都要交3-4成稅，冇生錢入，帶舊錢嚟都會有搣完嘅一日。」

亦有部份網民反對樓主的觀念及看法，「喺香港出身差又讀唔成書，點樣向上流？」、「其實一句已經可以總結，就係嚟錯地方追求自己想要嘅嘢。我辭職過嚟行stream A 果時好多人，包括我老細，本身已經加藉fd 都覺得點會揀加拿大，英國點睇都搵得多d錢。我嘅答案係我想hea下唔想咁辛苦，同埋就係英國有40%遺產稅加拿大冇。加拿大通常都係比d 有錢人嚟移民，本身冇家底過嚟，想好似香港咁靠打份工過物質生活，只能夠話係計算錯誤」。

資料來源：Threads