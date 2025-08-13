移英港人埋怨被回流父母收租「收呢個價於理不合！」網民怒插不孝

近日有自稱移英的港人在社交平台發文指，她與父母移民英國，住在父母購入的當地物業，然而兩老回流後象徵式收取每月港幣約$6,900租金，令她相當不滿，更在網上發文要網民主持公道。隨著更多事件細節公開，網民都表示不能認同樓主的價值觀。



有港人與父母移民英國，但父母回流後向她收取租金

1人住四房要求交£650月租

一名與父母移民英國的香港人近日在Threads發文，指自己被本身同住的父母收取租金：「自從父母回流咗，我而家一個人住一間四房House，但我父母要求我交£650（港幣約$6,890）租金俾佢哋。」她表示此價錢雖然比市價便宜，但所有帳單及地稅等等雜項都由她一力負責。

樓主發文是想問網民父母的舉動是否合理，她形容「未聽過父母要求仔女交租畀佢哋」，加上爸爸媽媽已退休，又有積蓄及每月微薄的利息作為收入仍向她收租，使她「每個月儲少咗£650（港幣約$6,890）」。其實樓主亦不需要四房獨立屋如此大的空間，所以其父母曾叫她考慮「賣樓畀返筆錢佢哋，￼自己搵地方租住」，然而樓主拒絕了這提議。因為比起現時父母收取的租金，外面自住的價錢更貴，而她也沒有打算分租現時住處以幫補支出。

樓主形容「未聽過父母要求仔女交租」，更指父母舉動令她每月儲蓄減少

網民轟不孝：咁少錢咪當家用囉

帖文吸引過萬名網民投票，當中9成人都認為樓主父母向她收租是合理的舉動，有身處英國的網民表示，用此價錢在外面只可以與人分租，客廳、廚廁等都要共用，「£650（港幣約$6,890）咁少錢你咪當家用囉」、「如果我係你父母，見到呢篇就叫你出街瞓」、「你未聽過父母要求仔女交租，我都未聽過父母一定要送層樓畀仔女住呀！正一自私天花板」、「你父母真係生嚿叉燒好過生你」，但亦有人認為此情況下樓主未必有著數，「就算收平但都要畀晒bills（帳單），冇著數㗎。若果咁計，父母收租作為屋主，有修理係咪父母出錢先？」。

父母陪移英後不適應回流

樓主的帖文引起網民群情洶湧，甚至連居英YouTuber鬆仔都有拍片談論此事，對此她再度發文表示，當初移民並非父母主意：「大多數留言都話我自私，身在福中不知福，呢一點我係唔認同嘅。我係對我父母非常感恩，移民英國係我個人主意，以前喺香港好食好住，有工人，父母其實唔願意移民英國，但我懇求佢哋陪我一齊移英，令我可以有取得英國護照同發展事業嘅機會。（因為）父母對我嘅寵愛先同意陪我移英，無可奈何佢哋最後無法適應英國嘅生活，決定離開。」

樓主表示移民並非父母主意，亦非常感恩，但父母此舉是於理不合

朋友撐交租給父母「匪夷所思」

樓主深知此價錢住到四房獨立屋絕對是物超所值，但她強調自己的疑問，來自身邊朋友覺得要交租給父母是匪夷所思，「身邊朋友就算有工作都只係畀好少嘅家用，大約£200（港幣約$2,120），亦有朋友喺出面租studio係靠父母資助租金，對比之下我要交£650（港幣約$6,890）係相對較高嘅金額。」然而樓主偏向認同其朋友的看法，「我父母收取呢個價錢係於理不合，佢哋有積蓄又靠利息作為收入，我知道佢哋財政上係應付到，冇負擔，唔係真係需要我呢£650。再者，父母未回流前我只需要交£570（港幣約$6,042）家用，費用係包括伙食，另外所有bills（帳單）我出90%，佢哋出10%。」

樓主指返工之外更要處理所有日常生活大小事，非常艱難

抱怨父母不願意讓步

她指出父母回流後支出比以前更高，心有不甘則是因為平時自己非常節儉，「有提出將租金下調，但佢哋都係唔願意讓步。我本身性格極慳，鍾意賺錢，儲錢，唔鍾意使錢，見到自己鍾意嘅嘢都唔捨得買，盡量抑制自己。佢哋回流後我亦努力適應緊，除咗返工之外仲要處理所有日常生活嘅事情，確實好艱難。」

雖然樓主有嘗試解釋，但似乎越描越黑，網民仍不賣帳：「你懇求父母陪你移民，父母無法適應回流，呢個應該係你自己種下嘅結果喎？」、「間屋係父母嘅，佢哋想點都可以，所以都冇話收多收少合唔合理」、「係你自己意願過嚟，咁你應該自己承擔翻所有生活費用」。你又覺得樓主應該自食其力嗎？留言分享吧！