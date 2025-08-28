移加夫婦回港放假有感好食好住易搵錢　老婆棄筍工老公後悔：好蠢

加拿大收緊移民致策，配額減少之外，香港人「救生艇」Stream AB的申請亦滯後多時。想在當地找回本行工作亦不容易，令不少年輕的香港人思考應否回流。有移加港人在網上表示回港放假一個多月，有感香港好食好住，搵錢亦更易，令她思考當初的決定是否正確。



加拿大收緊移民致策，就業亦不容易，令不少港人考慮去留問題（Richard Main @Unsplash）

近日一名移居加拿大的港人在Threads發文，指自己最近與老公放假回港一個多月，開始思考當初移民的決定是否正確：「經過咗一個幾月係香港放暑假，老公話覺得過嚟加拿大好蠢，喺香港好食好住，是但做個洗碗（人工）都$18k，呢度（加拿大）要做二等公民，扣埋稅真係唔多。」她舉例二人回港期間在茶餐廳吃早餐，兩個粉麵餐連菠蘿包及凍飲只需$64，物價較相宜。

一名移居加拿大的港人發文，指自己放假回港一個多月後，開始思考移民的決定是否正確（Threads截圖）

樓主表示朋友一句無心的說話傷害了她，「朋友話『曾幾何時我都諗住移民加拿大，結果喺香港搵到份好工，起薪$25k，一年幾加薪都已經$35k，人生最青春嘅十年點解要委屈自己？』。」她回想自己放棄了一份年年有得加人工的工作，來到加拿大工作一年半，加薪卻只有每小時加幣$0.5（港幣約$2.8）。

樓主朋友一句無心的說話傷害了她，她亦承認介意過升職加薪的問題（《幕後玩家》）

雖然樓主一度介意現時的工作是否能升職加薪，但最後都開始釋懷，「唔係針對我能力問題，我無辦法控制。大家最近成日話加拿大好難向上游，我都感受到，所以回流都係大家最近成日討論嘅問題。」

樓主一度介意現時的工作是否能升職加薪，但都開始釋懷（《我要準時下班》）

部分網民支持樓主回流：「覺得後悔咪回流囉，真係唔好浪費時間」、「入咗籍未？入咗就即走，唔enjoy呢邊生活挨完十年八年仲難回流，趁早或者追得返個人工」、「我曾經戇居居咁留咗喺度，發現原來錯過咗好多嘢，包括工作經驗同夢想」，亦有人勸樓主三思：「而家香港個市好差，AI同外勞夾擊，唔係以前咁容易」、「攞多個護照，多個機會啫」、「如果35k一個月就話係好工，其實冇咩好討論」。

有網民認為無論回流與否，最重要是衡量每個選項的可能及後果：「唔識做取捨，喺香港就羨慕人哋有（外國）passport，喺加拿大就羨慕朋友升職加薪，到你回流後又羨慕外國教育輕鬆過香港，永遠都覺得自己係輸家。去留冇對錯，但坐這山望那山，就一定一事無成。」也有網友表示若現在回流香港跟留在加拿大一樣，「都好可能做唔番以前份工，而且外勞開始在香港中層職位紥根，失業率高咗」，樓主也表示認同，「所以都係進退兩難。依家我有份工有收入都算係咁」。