移英港人感嘆港鐵8大優點世一「越去得多國家越覺」惟一缺點要改

港鐵作為香港人幾乎每日使用的公共交通工具，大部分人或者不覺得有甚麼特別，但原來在一些移居海外的港人眼中相當高質。有移英港人在網上列出8大優點，大讚港鐵其實是「CLS」地出色，看看這些優點你又有沒有同感？



港鐵作為香港人幾乎每日使用的公共交通工具，大部分人或者不覺得有甚麼特別（資料圖片）

近日一名移民英國的港人有感而發，在Threads表示其實港鐵優點遠比想像中多，「越去得多國家，越覺香港地鐵（港鐵）真係CLS」，他認為這8個設計都提升了整體乘車體驗，值得一讚：

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一名移民英國的港人有感而發，表示其實港鐵優點遠比想像中多（Threads截圖）

【1】車費平

雖然每次加價都引起香港人反彈，不過港鐵收費對比其他大城市鐵路系統，的確不算貴。車費不高的情況下，港鐵盈利雖然是因為有其他業務發展，如車站上蓋可起樓，但亦對得住服務質素及穩定程度。

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【2】行動不便及傷殘人士友好

接近每個港鐵站都有無障礙設施，例如最基本的升降機、視覺和聽覺輔助設施，另外設有洗手間的車站亦一定會有傷殘廁格及較矮的洗手盆。

車站冷氣都算充足，在繁忙時間都不至於空氣不流通（資料圖片）

【3】冷氣供應充足

除了部分架空車站為半露天設計，夏天比較熱之外，車卡及室內車站的冷氣都算充足，繁忙時間都不至於空氣不流通。

【4】車站出口用英文字母命名

比起其他國家的鐵路用街名或東南西北來命名出入口，港鐵全數以英文字母加數字命名，即使不熟路也大大減少行錯的機率。到達出口上樓梯或電梯前，亦會有指示牌列出附近的街道及建築物名稱，步出車站前仍可以檢查多次。

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港鐵以英文字母加數字命名出入口，不熟路也大大減少行錯的機率（資料圖片）

【5】八達通

八達通將類似電子貨幣系統「發揚光大」，一張卡可做到搭車付款及日常消費，絕大部分支援電子貨幣的商戶都可使用，付款速度又夠快。卡內金額不夠的話，車站、便利店、超市等地都可增值，亦可設立自動增值功能。

【6】轉車設計

想在港鐵轉車，基本上都是行過對面月台就可以，即使是多線轉車站如金鐘，每條轉車路線亦不算太長，而且一定有電梯、樓梯及升降機可使用。

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港鐵處理突發事故效率比外國鐵路高（資料圖片）

【7】人流管制

位於市區的車站一向都比較繁忙，所以港鐵在設計時亦有考慮上落車乘客的移動方向，例如銅鑼灣站的出口分成兩個大方向，將剛剛下車的乘客直接分流；尖沙咀及尖東站的連接道路很多都劃分為兩邊，就算再多人走動也不會覺得「逆流而上」行得辛苦。

【8】突發事故處理

港鐵在處理部分突發事故的效率其實不錯，例如有人闖入路軌亦不會造成太大延誤，樓主分享英國「可以因為一個人行咗入路軌封咗成條線」，即使問題已處理，亦會因為班次大亂而導致全日癱瘓。雖然此情況與兩地鐵路運作系統有關，但樓主認為「就算開唔返啲快車，淨係開返嗰架站站停嘅慢車都已經差好遠」。

樓主讚港鐵在處理部分突發事故的效率其實不錯(資料圖片)

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對此網民亦紛紛提出其他看法，雖然各有優缺點，不過大家都普遍認為港鐵的服務質素其實已在平均值以上。

優點：「超密班次，最密2分鐘一班，根本唔使夾時間上車，亦因為咁無必要有（亦做不到）快速列車」、「乾淨，光猛，就算運作咗49年嘅觀塘線仲保養得好好，完全唔覺得殘舊，亦喺唔使停運嘅情況下安裝月台幕門」、「用升降機或者扶手電梯￼￼￼將地底嘅人送到去山上面，例如西營盤、香港大學、藍田站」、「大時大節，好似聖誕同新年會通宵，唔會休早」、「收到電話上到網。」

大時大節，聖誕同新年港鐵都會延長服務時間 (資料圖片)

不過，網民也有提出港鐵可改善的地方：「港鐵冇一個易明嘅站簡稱，例如hk01係堅尼地城，hk02係香港大學如此類推。我知佢哋沿用一個三字母嘅站名簡稱，但不夠user friendly，除咗佢哋公司自己同埋鐵路迷外冇人用」、「最黐L線係壞車都唔喺入閘前出句聲，等你落到月台滿晒人先同你講訊號故障」、「南港島綫fail咗，金鐘（站）、海怡（半島站）都係倒塞，落咗車嘅走唔到，想上車嘅又上唔到」。