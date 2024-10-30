屬蛇、馬、羊、猴2025年麥玲玲運程｜屬蛇易受傷、屬猴易金錢糾紛

【2025蛇年屬蛇、馬、羊、猴運程】轉眼間就到送龍迎蛇的時間，十二生肖在蛇年將會有新的運程，想知來年是好是壞？《開罐》請教了堪輿學家麥玲玲師傅，講解十二生肖2025蛇年整體運勢，這篇先講蛇、馬、羊、猴各自的2025蛇年運程。



麥玲玲師傅為大家講解12生肖2025蛇年整體運勢。（影片截圖）

屬蛇2025蛇年運程

屬蛇的朋友今年是本命年犯太歲。今年最好有喜事沖喜，如結婚、添丁、買樓或創業，但投資就要保守一點。幸有吉星「歲駕」，代表事業運不錯。此外還有半吉半凶星「天解」，做事易有波折，幸好最終仍可解決。另外蛇年朋友還有凶星「劍鋒」、「浮沉」，有機會意外受傷或遇水險，戶外活動應注意安全。

開運大法：麥玲玲師傅建議，除了攝太歲之外，屬蛇的朋友過年後捐血及洗牙化解輕微的血光之災，以及佩戴雞形和牛形的吉祥物，可保平安。

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屬馬2025蛇年運程

屬馬的朋友今年無沖合，更有一組吉星拱照，運勢都有明顯進步。吉星「太陽」代表男性貴人，從事跟男性顧客為主的事業或上司／老闆為男性，都有望得到提拔機會。有代表應酬聚會的「天廚」及短暫姻緣的「咸池桃花」，單身女性有機會脫單。而「文昌星」有利學業考試、「天空」有助創作事業。唯凶星「晦氣」讓人際關系現暗湧，宜待人處事低調。

開運大法：麥玲玲師傅建議可在個人隨身物品掛上黑曜石，遠離口舌是非，提升正能量。

屬羊2025蛇年運程

屬羊的朋友今年無沖無合，整體較為平穩，惟今年吉星欠奉，事業、財運難有助力，易有小人是非圍繞，宜凡事親力親為。傳統上會借對宮的吉星，借來吉星「華蓋」，可助藝術才華發揮，有利創作者，但同時有獨行獨斷的情況，而今年的凶星「月煞」、「豹尾」都是影響人際關係的凶星，要注意女性帶來的麻煩、及避免當中間人而得罪小人。另外「喪門」影響家宅，留意家中長輩健康。

開運大法：麥玲玲師傅建議配戴粉晶及冰種紅紋石手串，減少是非。

屬猴2025蛇年運程

屬猴的朋友今年集「刑太歲」、「破太歲」及「合太歲」於一身，所以今年是一個吉中藏凶的年份，運勢波濤起伏，要避免衝動行事。幸得「天乙」、「太陰」、「歲合」吉星飛臨，獲女性／年長的貴人相助。凶星有「貴素」、「勾神」要提防人事糾紛或跟生意伙伴有金錢糾紛，而凶星「孤辰」不利感情，尤其是男性會感覺跟伴侶溝通不足。

開運大法：麥玲玲師傅建議可於辦公室放置力量強力的聚寶紫晶洞，另外可以佩戴鼠形和龍形的吉祥物，有助化解口舌是非。

資料來源：麥玲玲《2025蛇年運程》，由麥玲玲師傅授權轉載。

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