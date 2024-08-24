隆胸丨內衣罩杯愈大愈好？乳房容易下垂？4常見隆胸迷思一次解答

想要罩杯升級，追求胸大即是美？整型外科醫師提醒，婦女想要升級罩杯，擁有她期待的理想身材，並不是愈大就愈美，更何況術後也需要承受風險。建議想要施作隆胸手術的女性朋友，應先到醫療院所做乳癌篩檢，確保乳房沒有出現病灶，再做隆胸手術相關諮詢和評估較佳。



台灣整型外科醫師廖宣凱指出，到門診求胸部加大的女性朋友，一心想要變得更美，卻又擔心這個擔心那個，「隆胸又不像是在吃自助餐，吃愈多愈划算！」他最常被問起的4大隆胸問題，廖宣凱一次解惑。

隆胸4迷思（按圖👇👇👇）

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1. 隆胸後乳房會更容易下垂嗎？

隨著年紀增長，乳房下垂都是無可避免的自然現象。雖然經過隆胸並不會導致下垂，不過卻同樣無法抵抗歲月催人老的定律。廖宣凱說，想要設法避免隆胸後下垂、移位，最好的方法是在諮詢時，和醫生詳細討論、接受專業的評估建議，才能做好預防工作。

2. 隆胸罩杯愈大愈好嗎？

無論是想增加罩杯、改善胸型，都應該依據個人的乳房形狀、身形比例來施作，才能達到最適合自我身形曲線。廖宣凱說，一般建議增加2～3個罩杯為佳，並非愈大愈好！

3步驟乳房自我檢查（按圖👇👇👇）

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3. 隆胸會影響哺乳功能嗎？

隆胸後，未來生育後，還是能正常親餵母乳。因為隆胸是將義乳放置在胸肌或者是筋膜下方，並不會影響乳房原有組織和泌乳功能，因此想成為心目中的完美模樣，與未來想當能親餵孩子的溫柔媽媽，並不相互衝突。

4. 隆胸會干擾乳癌檢查嗎？

隆胸之後若想進行年度乳房健檢，乳房外緣及義乳容易在檢查時受到影像重疊的影響，檢測方式必須更深入，需透過較精密的檢查，例如：電腦斷層以及核磁共振以利做更進一步的判讀。

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