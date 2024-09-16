香港小姐2024｜倪樂琳「城大李嘉欣」奪冠　城大15個男女神逐個捉

《2024香港小姐競選》昨晚(15日)完美落幕，經過多輪考驗，由有「城大李嘉欣」之稱（2號）的倪樂琳大熱奪冠。其實城大歷年來都「出產」不少俊男美女，《開罐》就替大家找出了15個曾就讀香港城市大學的男女神，當中還要是法律系博士！



螢幕截圖

【1】盧瀚霆Anson Lo@MIRROR

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）曾以香港中學文憑考試最佳五科成績23分考入香港城市大學的工商管理學學士（商業分析）。在學期間，Anson Lo參加了大學的舞蹈學會，獲得不少跳舞演出機會，積極拓展自己的興趣。其後為了專注追夢而放棄學位，成為職業舞蹈員及舞蹈老師。

IＧ@ansonlht

【2】Ian陳卓賢@MIRROR

MIRROR成員陳卓賢（Ian）畢業於香港城市大學公共政策與政治系學士，該學系對於香港中學文憑試DSE六科成績收生中位數都有25分，亦被認為是競爭大的學科。在大學時期還參加過排球港隊選拔，入選成為了香港男子成年排球代表隊。可見Ian是俊男才子。

Ig@iancychan

【3】邱士縉Stanley@MIRROR

MIRROR成員邱士縉（Stanley）畢業於香港城市大學電腦科學系理學士。入行前，邱士縉同樣是一位跳舞老師及舞蹈員，更曾為郭富城、周柏豪及林憶蓮等歌手伴舞。

Ig@stanleysc_

【4】王智德Alton@MIRROR

MIRROR成員王智德（Alton）畢業於香港城市大學電子物流及科技管理學學士。畢業後曾到韓國進修及生活三個月。

Ig@altonwongz

【5】何依婷

以2017年香港小姐亞軍入行的何依婷，在《新聞女皇》獲網民大讚，她畢業於香港城市大學，主修資訊系統學系的環球商業系統管理和副修心理學。她在學期間各科成績表現優異，成績平均積點超過3.5分，曾獲獎學金資助，且赴美國史丹佛大學、英國列斯大學及中國上海復旦大學作交換生，最後以一級榮譽畢業。

Ig@reginahyt

【6】朱千雪

2012年度港姐季軍的朱千雪，先於加拿大西門菲莎大學修畢商業和傳理學士，其後再於香港中文大學完成企業傳播碩士學位，於2020年便在香港城市大學以法律博士學位畢業。近年，更分別在香港大學專業進修學院（HKU SPACE）和香港中文大學擔任講師。

Ig@tracytschu

【7】王家晴 (Candy Wong)@COLLAR

COLLAR成員王家晴 (Candy Wong)於2020年以香港中學文憑考試獲得最佳五科成績24分入讀香港城市大學社會科學學士（心理學），現時仍是在求學中。

IG@candyw1219

【8】孫慧雪 香港城市大學－語文系學士

孫慧雪畢業於香港城市大學語文系，在學期間曾任兼職模特兒，再以藝員訓練班入行TVB。

IG@snow711

【9】 游嘉欣

游嘉欣畢業於香港城市大學管理學系學士。在修讀大學二年級期間，游嘉欣於網上平台獲無綫電視助導發掘，並成為TVB旗下藝人。

IG@kayan_yau

【10】雲浩影

雲浩影2020年透過ViuTV選秀節目《全民造星III》而為人認識，現時為寰亞音樂旗下歌手，出道後已獲得多個新人獎，近期歌曲《回憶半分鐘》大獲好評。她畢業於香港城市大學公共政策學系社會科學學士。

IG@cloudwann

【11】郭嘉文

因曾與「小小超」李澤楷拍拖而有「千億女友」之稱的2015年港姐季軍郭嘉文，同樣是畢業於香港城市大學，並就讀工商管理學。

【12】梁凱晴

2021年度港姐亞軍梁凱晴先於英國薩里大學修讀酒店管理學系，再於香港城市大學市場營銷學理學碩士畢業，原本打算繼續升讀博士課程，但希望作另一些嘗試而參選港姐，現時參演不少無綫電視劇，如法言人、破毒強人。

梁凱晴IG@ninaa0821

【13】陳苡臻 Jessica

陳苡臻（Jessica）2020年加入YouTube頻道「試當真」並以幕前身分廣為人知，2022年更與試當真創辦人之一游學修公開戀情。她亦是畢業於香港城市大學工商管理學士並主修金融。

IG@krisssica

【14】吳家忻 Kayan9896

一樣是YouTube頻道「試當真」幕前的吳家忻（Kayan9896），大學畢業於香港城市大學媒體與傳播系。今年公開與名媛薛芷倫長子馬桂烽的戀情，並積極向演員方面發展。

IG@kayan9896

【15】李佳芯 Ali

有Ali女神之稱的李佳芯畢業於香港城市大學專上學院的視覺藝術副學士，2012年加入無綫電視，並在多部劇集出演。