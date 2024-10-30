屬雞、狗、豬、鼠2025年麥玲玲運程｜屬雞易有官非、屬豬易大破財

【2025蛇年屬雞、狗、豬、鼠運程運勢】即將踏送龍迎蛇，來到蛇年十二生肖的運程如何呢？《開罐》請教了堪輿學家麥玲玲師傅，講解12生肖2025蛇年整體運勢，這篇講雞、狗、豬、鼠各自的2025蛇年運程。2025年麥玲玲12生肖運程全面睇+開運大法

麥玲玲師傅為大家講解12生肖2025蛇年整體運勢。（影片截圖）

屬雞2025蛇年運程

屬雞的朋友今年各方面運勢均有進步，有「三台」、「將星」、「地解」一組有利事業吉星拱照，對任職紀律部隊或大型機構的領導層最有助力，亦有機會到海外出差。凶星有「官符」易有官非訴訟，處理文件、合約要額外小心，同時有凶星「的煞」代表是突如其來的轉變，而凶星「五鬼」就會影響情緒。

開運大法：麥玲玲師傅建議可以在流年三碧是非位放祿馬扶持地氈，化解官非訴訟。

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屬狗2025蛇年運程

屬狗的朋友因在龍年太歲變化最多，蛇年是重新開始的年份，尤其感情方面，今年人緣桃花暢旺，有「紅鸞」吉星，單身者易有新戀情。此外也有吉星「月德」、「唐符」有助事業和財運發展。凶星方面有「小耗」入主，會有輕微破財的情況，可多捐款行善或購買心頭好「破歡喜財」，而凶星「扳鞍」代表做事較反覆，亦要多花時間處理家宅瑣事、多關心長輩健康。

開運大法：麥玲玲師傅建議可購買心頭好或實物保值，主動應驗破財運勢。

屬豬2025蛇年運程

屬豬者來到蛇年是沖太歲，是十二生肖中變化最多，好壞難料。今年吉星有「國印」、「驛馬」有助事業發展，前者掌權力，後者走動頻繁，打工一族如有出差機會，亦可以主動爭取。不過今年有一組凶星飛臨，包括「歲破」、「大耗」、「欄杆」、「披頭」，分別代表人際關係破裂、大額破財、做事困難重重，同時應注意家中長者健康。

開運大法：麥玲玲師傅建議可佩戴兔形及羊形的生肖飾物助運。

屬鼠2025蛇年運程

屬鼠者的朋友今年運勢相對當不錯，加上吉星拱照，例如有「玉堂」有利增加收入，而「紫微」、「龍德」都是力量強大的貴人星，因此財運、貴人運上揚。凶星有代表起伏較大、時好時壞的「暴敗」，投資需格外小心，避免橫發橫破。亦有「天厄」，外遊時易遇小驚嚇或小意外。屬鼠的朋友過了蛇年，來到馬年就是相沖年份，所以到第四季度記得要好好準備。

開運大法：麥玲玲師傅建議外遊時可佩戴銀曜石飾物辟邪化煞。

資料來源：麥玲玲《2025蛇年運程》，由麥玲玲師傅授權轉載。

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