屬牛、虎、兔、龍2025年麥玲玲運程｜屬牛有血光之災、屬龍易生病

【2025蛇年屬牛、虎、兔、龍運程運勢】轉眼又接近新一年，想知道來年十二生肖運程，怎樣趨吉避凶？《開罐》請教了堪輿學家麥玲玲師傅，講解12生肖2025蛇年整體運勢，這篇先講牛、虎、兔、龍各自的2025蛇年運程。



麥玲玲師傅為大家講解12生肖2025蛇年整體運勢。（影片截圖）

屬牛2025蛇年運程

屬牛的朋友來到蛇年算不錯，因為牛和蛇本身是三合生肖，當你和太歲是好朋友，原則上做事會順利一些。屬牛者今年有「華蓋」吉星，有利於創作事業，可惜它又代表孤芳自賞，導致人際關係薄弱，幸好有屬雞的貴人會帶來特別助力。今年有一組凶星降臨，「羊刃」代表血光之災、「白虎」是指受動物所傷，要特別小心有損傷。另外有「天哭」，要注意外遊航班延誤、行李或財物遺失，同時有「黃幡」衝擊家宅，留意長者健康。

開運大法：麥玲玲師傅建議家中的五黃災星及二黑病星飛臨方位擺放銅製重物，如鎮宅金鈴保佑家宅。

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屬虎2025蛇年運程

屬虎的朋友今年運勢較為不穩，因為有「刑太歲」影響健康及「害太歲」不利人際關係，容易有小人，為人處事低調點比較好。幸好有一組吉星拱照，例如「天德」帶來貴人，「福星」、「八座」有助逢凶化吉。而凶星有「捲舌」、「絞煞」、「六害」，做事難免要拉鋸才能成功。另要小心腰、膝、腳踝等關節受傷。

開運大法：麥玲玲師傅建議立春後到廟宇拜太歲，並貼身佩戴馬形及狗形生肖飾物。

屬兔2025蛇年運程

屬兔的朋友蛇年無沖無合運勢算不錯，吉星有「祿勛」，祿勛代表以前朝廷的俸祿，對事業運幫助很好，升職加薪無問題，但對做生意的朋友幫助不大。凶星方面則有「天狗」、「吊客」、「災煞」容易影響旅程遇上波折阻礙，所以儘量不要參加危險的戶外活動。在家宅方面，如果要化解這些小危險，最好可以裝修一下或者換換傢俱，例如更換床墊和沙發等，以保平安。

開運大法：麥玲玲師傅建議外遊可帶備小巧的《般若心經》作為護身符，保佑平安。

屬龍2025蛇年運程

屬龍的朋友在蛇年是重新開始的年份，在龍年因是本命年所以有些變化。蛇年過得好不好也看在龍年怎樣。蛇年有「天喜」這顆桃花星，若有朋友龍年結了婚則易添丁；若分手則有機會遇上心儀對象。凶星有「病符」易有傷風感冒、「陌越」對陌生環境帶來壓力，容易睡得不好，「寡宿」有機會影響另一半健康。

開運大法：麥玲玲師傅建議佩戴黑瑪瑙金剛手繩保護家宅及健康。

資料來源：麥玲玲《2025蛇年運程》，由麥玲玲師傅授權轉載。

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