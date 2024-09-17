政府工｜AO、EO招聘開始！頂薪可達119K　即睇入職條件＋截止日期

政府日前公布展開2024至25年度聯合招聘政務主任（AO）、二級行政主任（EO）、二級助理貿易主任、二級運輸主任4大職系。有意申請的朋友即日起至10月4日，可經公務員事務局網頁的網上申請系統遞交申請。想知道是否符合申請資格，立即往下拉看詳情！



今年招聘人數為263人。（資料圖片）

今次合共招聘人數為263人，當中包括政務主任50名、二級行政主任200名、二級助理貿易主任3名、二級運輸主任10名。薪酬由月薪$33,405起，頂薪最高可達$119,650。

即使現在還在讀書，只要修讀大學學士學位或同等學歷，並預計在2025年或2026年畢業的學生也可提交申請。

而目前身處海外，只要是符合相關入職條件的香港特別行政區永久性居民，都可以遞交申請。而且聯合招聘考試還會在7個香港以外城市（即北京、上海、倫敦、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼）的其中一個場地應考聯合招聘考試。

+ 1

【政務主任】

月薪：$61,865起

截止日期：10月4日下午11時59分

聯合招聘考試日期：12月7日

+ 2

入職條件

申請人須

(a)(i)持有香港任何一所大學頒授的一級或二級榮譽學士學位，或具備同等學歷；或

(ii)持有香港任何一所大學頒授的學士以上的學位，或具備同等學歷，而其整體的學歷資格須與(a)(i)所列的入職條件相若；

(b)在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；

(c)通曉中、英文。申請人須符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績，或具備同等成績；及

(d)在《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）取得及格成績。

（註：申請人須在暫定於2024年12月7日舉行的聯合招聘考試中考獲及格成績。）

職責

政務主任是專業的公共管理人員，在香港特別行政區政府擔當重要角色。他們參與制定政策、調配資源、推展重大政府計劃，以及在內地及海外推廣香港。他們會定期獲調派至不同政策局和部門，職務廣泛而多元化，並能於政府各範疇的工作中作出貢獻。

聘用條款

獲取錄為政務主任的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬

總薪級表第27點（每月港幣61,865元）至總薪級表第44點（每月港幣119,650元）

晉升機會

我們會聘請最優秀而具潛質出任首長級職位的申請者，並提供極佳的晉升機會。最具才幹及抱負的政務主任，將有機會出任決策局或部門的主要職位。

申請方法

網上✔️

郵寄❌

申請人必須在截止申請日期或以前透過公務員事務局網頁（www.csb.gov.hk）的網上申請系統提交一份申請書。以郵寄、傳真、電郵或其他方式提交的申請將不獲處理。

【二級行政主任】

月薪：$35,080起

截止日期：10月4日下午11時59分

聯合招聘考試日期：12月7日

+ 1

入職條件

申請人須

(a)持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b)在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；

(c)通曉中、英文。申請人須符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績，或具備同等成績； 及

(d)在《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）取得及格成績。

（註：申請人須在暫定於2024年12月7日舉行的聯合招聘考試中考獲及格成績。）

職責

行政主任是專業管理人員，特別擅長資源和系統管理。他們會被調派到各個決策局或政府部門工作，肩負多類職務，也有機會與不同背景和專長的人士共事。行政主任提供廣泛的行政支援，主要包括人力資源管理、部門行政、一般行政支援、地區行政及委員會和議會支援服務、行政和政策支援、計劃管理、規管職責和投訴管理、財政資源管理、活動統籌、以及系統／項目規劃與發展。

聘用條款

獲取錄為二級行政主任的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬

總薪級表第15點（每月港幣35,080元）至總薪級表第27點（每月港幣61,865元）

申請方法

網上✔️

郵寄❌

申請人必須在截止申請日期或以前透過公務員事務局網頁（www.csb.gov.hk）的網上申請系統提交一份申請書。以郵寄、傳真、電郵或其他方式提交的申請將不獲處理。

【二級助理貿易主任】

月薪：$33,405起

截止日期：10月4日下午11時59分

聯合招聘考試日期：12月7日

+ 1

入職條件

申請人須

(a)持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b)在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；

(c)通曉中、英文。申請人須符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績，或具備同等成績；及

(d)在《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）取得及格成績。

（註：申請人須在暫定於2024年12月7日舉行的聯合招聘考試中考獲及格成績。）

職責

二級助理貿易主任的主要職責為協助研究和分析有關工商業及創新科技事宜的資料；協助管理工商業簽證管制事宜；協助提供有關貿易管制系統、工業／撥款資料和撥款行政系統的電腦操作服務；協助實行有關中小企業、創新科技和創意產業的撥款計劃，並提供支援服務；協助支援從事創新科技和創意產業的政府資助組織的內務管理事宜；以及提供有關安排海外／內地參觀活動、本地工廠／公司參觀活動和貿易及投資協定的洽談工作等的後勤支援。他們或需在香港、內地或海外出席會議／其他活動；或協助貿易洽談工作。他們或會獲委任為委員會秘書。

聘用條款

獲取錄為二級助理貿易主任的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬

總薪級表第14點（每月港幣33,405元）至總薪級表第27點（每月港幣61,865元）

申請方法

網上✔️

郵寄❌

申請人必須在截止申請日期或以前透過公務員事務局網頁（www.csb.gov.hk）的網上申請系統提交一份申請書。以郵寄、傳真、電郵或其他方式提交的申請將不獲處理。

【二級運輸主任】

月薪：$33,405起

截止日期：10月4日下午11時59分

聯合招聘考試日期：12月7日

+ 3

入職條件

申請人須

(a)(i)持有由香港的大學頒發的運輸學、城市規劃學、市區規劃學、經濟學、土木工程學、環境學、商學、公共行政學、地理學或社會學學士學位，或具備同等學歷（持有地理學或社會學學士學位的申請人，所修讀的科目或取得的學分，最少應有四分之一屬相關的學科，方符合入職資格）；或

(ii)擁有香港運輸物流學會的正式會員資格（憑藉此項資格而獲取錄的申請人，入職薪點為總薪級表第13點，即每月港幣31,795元）；

(b)在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；

(c)通曉中、英文。申請人須符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績，或具備同等成績；及

(d)在《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）取得及格成績。

（註：申請人須在暫定於2024年12月7日舉行的聯合招聘考試中考獲及格成績。）

職責

(a)管理、監察、分析和檢討公共交通服務、橋樑／隧道及停車收費錶／停車場設施、復康巴士服務和駕駛訓練服務的運作；

(b)蒐集、更新、評估和分析所有營運／財務數據，藉以研究如何釐定公共交通服務的票價、策劃殘疾人士交通服務，以及設置停車收費錶和停車場設施；

(c)管理各項道路交通安排和交通管理計劃，並評估新的交通管制及管理技術的效率；

(d)處理交通及運輸緊急事故，並在緊急事故交通協調中心當值；

(e)就部門負責的公共交通及管理服務，擬定／統籌招標工作，並評估接獲的標書；以及

(f)就違反部門所執行的《道路交通條例》及附屬規例的事項，研究蒐集所得的證據是否可予接納／充分，並建議應採取的檢控行動；以及擬備傳票，並以檢控人身分出庭。（註：運輸主任可能須不定時工作及執行戶外職務、輪班工作及「隨時候召」職務。）

聘用條款

獲取錄為二級運輸主任的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬

總薪級表第14點（每月港幣33,405元）至總薪級表第27點（每月港幣61,865元）

申請方法

網上✔️

郵寄❌

申請人必須在截止申請日期或以前透過公務員事務局網頁（www.csb.gov.hk）的網上申請系統提交一份申請書。以郵寄、傳真、電郵或其他方式提交的申請將不獲處理。