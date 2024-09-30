政府超級筍工！社署請社會保障助理　DSE學歷+零經驗 月薪高達38K

【政府工】社署有筍工！政府部門不時會有筍工，今次輪到社署！日前社署在公務員事務局釋出一份招聘社會保障助理職位，起薪點有22K，入職要求低，只需DSE學歷，沒有要求任何專業學科及工作經驗，換句話即使剛畢業的同學仔都合資格申請！而且它還要是公務員約，頂薪可至38K！即睇入職詳情以及截止日期！



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【社會福利署-社會保障助理】

月薪:$22,145起

截止日期 :10/10/2024 23:59:00

入職條件:

(a)(i)在DSE五科考獲第2級或同等或以上成績，或具備同等學歷；或

(ii)在中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具備同等學歷；

(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等學歷；並且能操流利粵語；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)擔任調查工作，蒐集及核查資料，以便審查或覆核各項社會保障計劃的援助申請；以及

(b)協助申請人獲得社會保障計劃範圍以外的其他服務。

(註： 社會保障助理須從事戶外及緊急救濟工作，亦可能須要不定時工作或履行隨時候召或上班候命工作。)

薪酬:

總薪級表第7點（每月港幣22,145元）至總薪級表第17點（每月港幣38,715元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

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申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網✔️

(a)申請書〔通用表格第340號（7/2023修訂版）〕可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk）下載。

(b)申請人須在申請書上詳列其學歷、資歷及工作經驗。有關資料應包括–

(1) 由中學起在公開考試中所有報考科目的成績級別；以及

(2) 就業紀錄連同詳細的職責說明。

(c)以親身或郵寄方式遞交的申請書須於截止申請日期或之前送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈10樓1012室社會福利署聘用組，信封面上須註明「申請社會保障助理職位」。

(d)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk） 作網上申請。

(e)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。

(f)持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。

(g)持有非本地學歷並在網上遞交申請的人士，須在截止申請日期後一星期內把所需的證明文件副本郵寄至聯絡地址，並在信封面上及每張證明文件副本上註明申請職位的名稱及網上申請編號。

(h)申請人請盡量在申請書上提供一個電郵地址。