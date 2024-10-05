童顏巨乳女偶像出噴血寫真　魔鬼身材+清純外表被激讚：頂到不行

日本前任人氣偶像田中美久以巨乳童顏的高度反差深受粉絲喜愛，被譽為「極品小隻馬女神」、「令和泳裝寫真女神」、「新寫真女王」，近期她在23歲生日當天發行全新寫真集，又甜又殺的純欲風格又一次擄獲粉絲的心！



極品小隻馬女神再出擊

日本女團HKT48 Team KIV前任成員田中美久身高151厘米，身型嬌小可愛卻擁有傲人F級上圍，是網友心目中的「極品小隻馬女神」，臉蛋甜美、身材火辣的她跨足寫真界呼聲超高，去年12/29於HKT48正式畢業之後，積極展開個人活動，今年早秋也帶來了全新寫真集。

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田中美久全新寫真銷魂來襲！

剛過23歲生日的田中美久憑著玲瓏有緻的身材曲線被封為「令和泳裝寫真女神」，她在9/12生日當天正式推出「田中美久2nd寫真集」，批踢踢有網友在表特版披露了這本火辣寫真集，只見田中美久露出招牌豐胸，性感不失清純，同時也呈現出女孩蛻變為女人的嫵媚風情。

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寫真集評價兩極

田中美久的全新寫真讓鄉民們大力稱讚：

「露的剛剛好」

「大美久一生推」

「各方面都頂到不行」

「從HKT雙塔到現在渾圓雙塔～美久大推」

「優質」



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也有人認為：

「寫真的圖都不如她IG自己修的」

「這本看評價都很低，不知道該不該買」

「期待更辣！」



寫真引發熱烈討論。

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