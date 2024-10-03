K11店$38000兔仔雕塑疑被小童整斷腳　網民：挨跌天線得得B翻版？

相信大家仍記得兩年前有男童挨跌KK PLUS天線得得B公仔，其父母即時埋單賠錢三萬多元，當時掀起全城熱話，近日又有2位小朋友在K11 Musea 疑多手整爛陶瓷作品價值$38000，引來極多網民留言討論，更被轉載到連登討論區。



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近日一間專賣首飾的店舖在社交平台threads以「K11 Musea 門市的小兔子小淇被人整爛了」，並附上一條門市CCTV影片證據以及兔子陶瓷品的殘骸，雖然CCTV影片並無正面記錄到整爛過程，但片中所見有兩名小朋友疑觸摸該陶瓷品，及後有一名男子疑似因無法將小兔子陶瓷品「整返好」，將小兔子陶瓷品的殘骸放在地上便離開，而期間有另外一位男人疑似目擊兩位小朋友整爛陶瓷品，而拍影片記錄。而帖文中亦有附上小兔子陶瓷品完整無缺時展出的模樣，清楚看到價錢標示為$38,000，並寫有「請勿觸碰，如有損毁，照價賠償」等字眼。

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帖文隨即引來極多網民留言回覆，留言兩極化，部份網民就列出3點店舖未盡保護好陶瓷品的責任，認為應該要有圍欄圍着價值高昂的藝術品，「個請勿觸摸講真邊個睇到，唔知真係會以為店內裝飾黎，條片睇唔清楚，見啲細路都唔係特登大力推或者撞到，唔知係點樣整爛」。同時網民亦認為店舖擺放藝術品的位置本來就容易出意外，藝術品質量亦堪憂，「其實算唔算另類碰瓷黨？先唔好講啲細路衰多手，本身嚿嘢都唔見得好穩陣」、「就咁放喺地下，仲要喺個飾櫃前面，唔好話小朋友，大人行去飾櫃睇嘢都可能唔小心撞到，值錢容易打爛嘅嘢就唔好擺路中間啦，好彩啲碎片冇整親小朋友」。

亦有部份網民對陶瓷品損毁感到可惜，「只係想知父母賠咗錢未」、「好慘呀，都唔明d人點解咁手賤又唔睇實d細路，明唔明咩叫眼看手勿動呀」、「兔兔死得好慘」、「好慘，我仲未過嚟睇」、「陶藝家嘅心血」、「眼看手勿動，細細個三十年前爸媽已經咁教我，呢一代唔識教又生先至係一個問題，唔明做乜要賴店舖冇擺好件藝術品？Blame the victim？」。

對於有極大部份網民質疑店舖擺位有問題，其後店舖亦在threads解釋表示，當時店舖剛剛開門，店員亦在另一個角落處理其他事務，片中出現的另一位男士並不是店舖員工，對於有部份網民質疑店家沒有將藝術品保護好，「我們與陶藝家均認為這樣能讓顧客更好欣賞藝術品，而非因圍欄造成的疏離感，而旁邊亦有告示列出價格資訊以及觸碰禁令」，而對於有部份網民認為藝術品質量堪憂，「輕輕一碰就整爛」，店舖亦表示「影片中上無法判斷力度，亦無法確認係由兩位小朋友，還是那位成年人所導致的損壞，我們僅能看到那位成年人將藝術品放置地上，並帶領小朋友離開」。而最後店家亦與陶藝家溝通後，將受損的藝術作品修復，待修復完成後，將放置在更安全的位置繼續展出。

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而對於最多人好奇的賠償問題，店家一直沒有在threads 回應 ，《開罐Opener》就為此聯絡店家詢問賠償及後續處理，對方回覆表示「沒有其他回覆」，「我哋亦唔想大家將呢件事放大嚟講」。