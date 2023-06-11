《中國好聲音》男歌手古家齊驚傳車禍離世終年31歲　親人證實死訊

台灣歌手古家齊曾入選大陸節目《中國好聲音》第4季；怎料，竟驚傳車禍過世，終年31歲。古家齊家屬低調舉辦告別追思會，親友悲痛發文：「進入你靈堂的那一瞬間...眼淚就不爭氣的滑落下來。」



古家齊出身嘉義吳鳳科大結他社，擅長編曲作詞、創作音樂，年紀輕輕卻在音樂上有極高天賦，不僅擁有台灣街頭藝人證照，2015年曾入選大陸節目《中國好聲音》第四季台灣區25強，甚至開過個人演唱會、演唱跨年晚會。

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怎料，古家齊竟爆出噩耗。據悉，古家齊上（5）月19日因車禍過世。親友也發訃聞證實死訊：「家齊沒有真正離開大家，他只是去天堂開演唱會了。」

家屬也低調替古家齊舉辦告別追思會，從5月27日至6月4日一連9天，地點位在嘉義水上鄉富貴天境。不少親友前往靈堂弔唁，紛紛發文哀悼，送古家齊人生最後一程。

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