政府工｜消防處請救護員　DSE學歷+零經驗有車牌優先！月薪達36K

打工除了出糧，若可以幫到人就更理想，當救護員可算是有意義工作之一，不少市民在危急時幸好有救護員在場才救回一命。消防處近日招聘救護員，屬鐵飯碗公務員約，不過要加入成為一員也非容易，除了學歷要求也需要考體能，即睇入職要求及薪酬如何！



《跳躍生命線》劇照

【消防處-救護員】

月薪:$25,470起

截止日期:31/10/2024 23:59:00

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入職條件:

(a)在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具備同等學歷；或

(b)在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具備同等學歷 [上文所述的五科可包括中國語文科和英國語文科。]；

(c)符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；並能操流利粵語；

(d)通過體能測驗和模擬實際工作測驗(詳情請流覽消防處網頁或致電招募熱線查詢)；

(e)通過能力傾向筆試；以及

(f)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

申請人如持有有效的香港駕駛執照會是有利的條件。

職責:

(a)提供緊急救護服務；執行院前護理和救護相關職務；以及

(b)駕駛救護車、汽車和客貨車。

救護員須受紀律約束，並須輪班當值，穿着制服及在部門安排的體能測驗中取得令人滿意的成績。

薪酬:紀律人員(員佐級)薪級表第5點(每月25,470元)至紀律人員(員佐級)薪級表第16點(每月36,270元)。

聘用條款:

(1)獲錄用的救護員，會按當時適用的試用條款受聘，試用期為三年。如在試用期工作表現令人滿意，試用期滿後可轉為按當時適用的長期聘用條款受聘。

(2)在通過試用關限之前，獲取錄的人員須

(a) 在基礎訓練課程結業試及格；

(b) 持有有效的消防駕駛執照；

(c) 在確實聘任前六個月內，通過體能測驗；以及

(d) 試用期滿，表現令人滿意，並完全符合職系的要求和服務需要。

申請資格:

郵寄/親身 V

互聯網 V

(a) 親身把填妥的政府職位申請書(G.F.340 (Rev. 7/2023))投入設于九龍尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈地下的投遞箱；招募期間投遞箱開放時間：星期一至五(公眾假期除外)上午九時至下午六時三十分；或

(b) 以郵遞方式把填妥的政府職位申請書 ((G.F.340 (Rev. 7/2023))寄往九龍尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈八樓委聘組。或

(c) 透過公務員事務局網頁 (網址：https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(d)政府職位申請書(G.F.340 (Rev. 7/2023))可於各消防局或救護站、民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，該表格也可從公務員事務局網頁 (https://www.csb.gov.hk) 下載。