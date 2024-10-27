膽大黨｜Netflix新番5大賣點　勢成我英/咒術/鬼滅後Jump系新台柱

是什麼樣的動漫能在連載初期就獲得超高人氣，並在開播後成為日本Twitter上的熱門趨勢，更被網民稱作是十月霸權預定！



那就是由龍幸伸所作的《膽大黨》開頭講述不相信外星人存在，但由於婆婆是靈媒，所以相信世上有幽靈的女主綾瀨桃，結識了深信超自然現象，但對鬼神論嗤之以鼻的男主高倉健（厄卡倫），由於兩人不同意對方的想法，因此在衝動下打賭，而被捲入一連串的超自然事件。

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《膽大黨》看點1.原作者曾是藤本樹的助手

作者龍幸伸曾經在藤本樹作畫《炎拳》、《鏈鋸人》時成為了他的助手，並在這期間培養了其繪畫功力，決定開始創作卻屢戰屢敗，低潮時期，他翻開了自己曾寫下《貞子vs伽椰子》觀影心得，從中想起電影裡「唯有怪物能制服怪物」這句台詞，《膽大黨》就此誕生！

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《膽大黨》看點2.備受矚目的新作

自本世代Jump三本柱（我英、咒術、鬼滅）紛紛宣布完結後，大家都開始議論誰會承接重責大任，《膽大黨》雖然遵循著王道少年漫畫的框架，作者卻利用強大的創作力將日式沈默的陰森加上美式突如其來嚇人的恐怖結合讓原本耳熟能詳的志怪故事、都市傳說更加完整且吸引人，也難怪許多人都認為本作肯定能成為下一代新台柱！

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《膽大黨》看點3.靈異+打鬥+校園愛情一次擁有

《膽大黨》最令人敬佩的還是它融合的手法，就像是把各式各樣漫畫裡會出現的元素全部加進去並達到完美的平衡。隨著劇情的推進，能發現本作藉由探索靈異事件、風格多變的戰鬥場景，延伸至平常詼諧搞笑日常帶有校園戀愛氛圍，看似百花繚亂，卻不會讓觀眾覺得加油添醋，反而每一幕都是滿滿的震撼感！

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《膽大黨》看點4.畫風迥異、動作打戲流暢

無厘頭的劇情和大尺度的畫面是在看《膽大黨》最讓人難忘的，而動畫公司「Science SARU」保留了原作「魔性」的畫風，並透過燈光效果和畫面的改動使其更流暢，戰鬥場景和動作表現讓故事更加驚心動魄。

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《膽大黨》看點5.op、ed 最強陣容！

談及一部動漫中最重要的靈魂之一，莫過於片頭、片尾曲，在音樂一響起時故事裡片段就會一一浮現。《膽大黨》的片頭曲由Creepy Nuts所創作，前奏「Dan Dan Dan」的聲音一下，彷彿回憶在看《肌肉魔法使》時的洗腦魔力再度湧現，片尾曲則由ZUTOMAYO所獻唱更為這部作品奠定了不可動搖的地位。

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