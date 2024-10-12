Netflix拍誰是被害者/正港分局/模仿犯等助台劇復興　有1套勁蝕本

一邊是「台劇復興」的口號愈響，另一邊又是台灣藝人進軍大陸娛樂圈的浪潮湧動。最近，台灣劇集產業出現了這兩大看似抵牾的發展態勢，引人關注。「台劇復興」已經是近幾年老生常談的話題了。



此浪潮始於2019年那部扭轉「台劇等於偶像劇」刻板印象的《我們與惡的距離》。在這部由台灣公視和HBO Asia聯手出品的社會問題劇之後，每年都有現象級台劇在大陸劇迷群體中「破圈」，包括但不限於《想見你》（福斯傳媒出品）、《華燈初上》（Netflix出品）、《她和她的她》（Netflix出品）、《模仿犯》（Netflix出品）等。

【圖輯】點圖放大看更多《我們與惡的距離》劇照👇👇👇

+ 12

這些「出圈」台劇背後，大多少不了全球性流媒體平台或跨國影視集團的身影。台灣藝人進軍大陸娛樂圈的浪潮是近一年多來，才逐漸洶湧。

在外資輸血「台劇復興」的那幾年，包括林心如、賈靜雯、林依晨等曾活躍於兩岸螢屏的台灣藝人，都選擇了返鄉獨當一面。當紅台灣藝人不進軍大陸，是普遍選擇。

《我們與惡的距離》亦讓不少實力演員「紅出圈」，當中包括曾獲法國尼斯影展影帝的32歲男星林哲熹。（《我們與惡的距離》劇照）

【圖輯】點圖放大看更多林哲熹照片👇👇👇

+ 22

但最近卻風向漸轉。在風口浪尖上的，當然是最近簽約壹心娛樂的吳慷仁。

他近年在《我們與惡的距離》、《華燈初上》、《模仿犯》等台劇中表現突出，去年還憑藉《富都青年》拿了金馬影帝，是炙手可熱的台灣「頂流」。

【圖輯】點圖放大看更重溫吳慷仁《富都青年》神級演技👇👇👇

+ 5

有消息說，他出演、薛曉璐執導的情感懸疑劇《執迷》正在拍攝中。另外，領陣此輪台劇復興的賈靜雯，目前也有一部與姚晨演對手戲的醫美題材優酷獨播劇《以美之名》待播。同樣為台劇復興「大將」的林依晨，也出現在了綜藝《心動的信號》最新一季的錄製中。

由此可見，儘管近年來台劇在全球性流媒體平台的加持下，憑藉表現尺度和爭議題材頻頻破圈，但其最初想要借力外資，成為華語劇「代言人」的野心，並沒有實現。

台灣頂流藝人進軍大陸娛樂圈成風則證明，當下的台劇市場一是不夠飽和，二是不夠健康。

【相關圖輯】富都青年懶人包｜4點拆解影帝吳慷仁催淚神片 用頭敲蛋有原因（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

外資「輸血」，卻造成6、7成積壓劇

外資「輸血」劇集產業，在韓國和台灣造成了相似卻又不同的影響。相似的是，以Netflix為代表的全球性流媒體的入局，都抬高了當地的劇集製作成本。包括演員、導演、編劇等在內的核心生產要素，都在全球性流媒體平台入局後，經歷了一輪身價飛升。當地原有的影視產業秩序被嚴重打亂。



不同的是，韓劇因為國際流通性表現良好，目前仍被全球性流媒體平台作為重點發展對象。儘管也有「降本增效」的壓力，但投資體量依舊能保障韓劇的可持續性發展。

【相關圖輯】Netflix十月片單推薦：蒼鷺與少年/亂馬½/艾嘉食堂/還珠格格/戰亂（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 24

台劇則因為規模小、數量少，且全球發行成績一般，不再是全球性流媒體平台的重點培養對象。這就給台灣的電視劇產業留下了一地雞毛。

一來，全球性流媒體平台在台灣市場主要採用的是「先拍後賣」模式。也就是說，台灣的本土製片公司，大多要墊資先把劇集拍出來，平台看到成品後才會決定是否購買播映版權。

【相關圖輯】正港分局｜10個隱藏彩蛋盤點「這一幕致敬鬼家人」車牌海報藏細節（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

2020年播出的，Netflix首部口碑台劇《誰是被害者》採用的就是這種模式，由製作公司瀚草文創先行承擔了資本風險，並且把拍片成本拉高到了單集5、6百萬新臺幣。此前，在電視臺壟斷時代，台劇的單集成本約3、4百萬新臺幣。

在拍出「爆款」後，瀚草文創後續為Netflix定製的劇集，才可以拿到前期投資，並能夠在播前就得到確定的利潤數位。這家公司，也在後續為Netflix貢獻了《模仿犯》和《誰是被害者2》兩部爆款劇。

【相關圖輯】誰是被害者2劇情｜五大賣點懶人包 劉俊謙藤岡靛蘇慧倫陣容超勁（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

也就是說，台灣製片公司為Netflix拍定製劇，是一件需要努力爭取的事。大多想要與Netflix合作的團隊，都要豪賭一把。二來，在大陸市場缺失的情況下，全球性流媒體平台能消化的台劇數量也是有限的。每年大概也就20部左右。

【圖輯】點圖放大逐格睇賈靜雯吳慷仁《媽，別鬧了！》床戲👇👇👇

+ 14

2021年，在《誰是被害者》取得成功、《華燈初上》賣出天價（三季共24集，2.5億新臺幣）的刺激下，大量台灣製作公司瞄準Netflix標準上馬項目。但這其中大多數項目都成了「炮灰」，據台媒體對資深劇集製片人的採訪資訊透露，僅2022一年：

「市面上就有高達7、8成台劇賣不出去，只能認賠。」



相對於這些「炮灰」，由賈靜雯組局斥資破億（約合300萬美元）的家庭題材劇集《媽，別鬧了！》（2022年上首播）雖然爆出蝕本的醜聞，但能被Netflix最終咬牙接盤，已經是幸運兒。

【圖輯】點圖放大逐格睇柯佳嬿林柏宏《媽，別鬧了！》部分大尺度戲份👇👇👇

+ 4

這部劇的投資，破了家庭題材台灣劇的紀錄，就是瞄著全球性流媒體平台去的。2020年10月煞科，輾轉一年後才敲定Netflix平台。但Netflix一集僅出資5萬美金，10集總版權費只有50萬美金。後來找了CJ集團旗下公司合制，才最終以一集30萬美元賣出，勉強打平。由賈靜雯坐鎮的大製作尚且如此，更不用說其他製作團隊的境遇。

「陸劇」出海起勢，台劇復興轉向

如今，「外資」台劇也形成了一定套路。主打題材邊緣、挑戰尺度，創作人才則從電影界挖角或是用擅長類型題材的劇集團隊。



今年以來，能在台灣地區Netflix Top10 排行榜上露出的台劇，基本都屬於此類。

《人生清理員》改編自同名電影，主角是一群專門做特殊死亡現場清掃的清潔社成員；《正港分局》則是熱門電影《關於我和鬼變成家人》的衍生劇；《無罪推定》是挑戰「未審先判」，探討司法公正議題的律政劇；即將上架的由陳正道執導，舒淇、李心潔主演的《回魂計》，則是一部以詐騙案為背景的暗黑懸疑復仇劇。

【相關圖輯】Netflix《回魂計》劇情+開播時間+5大賣點 舒淇李心潔卡士強大（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

這一類邊緣、暗黑、冷峻的台劇，能維持多久市場熱度很難預估。但在梳理今年以來台灣地區Netflix Top10 榜單時，意外發現有不少陸劇在台灣表現突出。

二月份上榜的《以愛為營》、《神隱》、《在暴雪時分》；三月份上榜的《大唐狄公案》、《別對我動心》、《異人之下》；五、六月份連續霸榜，甚至曾衝至榜首的《新生》；六、七月份連續上榜的《墨雨雲間》、《度華年》；八月上榜的《春色寄情人》；以及九月上榜的《半熟男女》。

【相關圖輯】陸劇推薦｜Netflix近三年熱播內地劇Top10：延禧攻略、且試天下…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 29

從Netflix提供的資料來看，幾乎每個月都有一部陸劇在台灣熱播。這意味著，即便在全球性流媒體平台入局的情況下，陸劇擅長的古裝劇、都市劇乃至懸疑劇，依舊成為了台灣劇迷的重要配菜。

這還沒算上,通過Disney+上架的《慶餘年2》，通過台灣本土視頻網站myVideo上架的《繁花》。另一個與之呼應的現象是，近一年來台劇復興的代表作，與「外資」之間的關係越來越少。

【相關圖輯】《慶餘年第二季》僅排第三？2024古裝陸劇豆瓣排行榜 冠軍估唔到（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

比如，最近熱度相當高的《今夜一起為愛鼓掌》由壹壹影業開發、製作，八大戲劇台首播，是相對傳統的台劇模式。

上半年收穫了諸多讚譽的《不夠善良的我們》，由公共電視及台灣大哥大myVideo共同出品，是myVideo今年上半年播放成績最好的劇集，同時也在愛奇藝國際站上架播出。

【相關圖輯】不夠善良的我們｜盤點林依晨必睇代表作《射鵰英雄傳》獲封神選角（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

2023年9月熱播的家庭題材台劇《有生之年》，由林心如監製，台灣TVBS電視臺出品。在台灣地區同步上架Netflix和愛奇藝國際，在大陸則由Bilibili播出。

同屬華語文化圈，台劇復興和陸劇出海一樣，是件好事。但台劇想繞過大陸市場做華語劇「代言人」是不符合市場規律的幻想，即便有外資「輸血」也不可能實現。全球性流媒體平台雖然資金雄厚，但也不是慈善家。

【圖輯】點圖放大看更多《有生之年》劇照👇👇👇

+ 16

台劇復興的下一步，重點還在於重建本土流媒體平台和對大陸發行的進一步探索上。

【相關圖輯】台劇推薦｜近三年Netflix高分台劇Top9：愛愛內含光、此時此刻…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 37

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】