地面師Netflix｜日本專家點出「三大錯處」誇張失實：我從未見過

日劇《地面師》自7月在串流平台Netflix上架後，掀起熱烈迴響，連真正的「地面師」都有在追劇！該劇改編自積水房屋地面師詐欺事件，更吸引眾多YouTuber朝聖事件發生地拍片，不過看在真正的地面師眼中，則是指出3點跟真實狀況不一樣。



據日媒《週刊POST》報導，專門調查社會內幕的作家草下Shinya表示，執法機關過去將地面師詐欺集團分成「池袋集團」、「總武線集團」，按照地區進行調查。

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而作家最近遇到曾隸屬其中一位集團的前地面師，指出日劇《地面師》的殘暴場面與現實不符，因為「地面師總歸一句，就是詐欺師，不會有人抱著殺人的決心」。此外，他還指出劇中演員瀧正則飾演具備法律知識的代書：

「像他那樣對對手公司咄咄逼人、態度強硬的地面師，我從未見過」

「交涉時也不會有那麼多人參加」。



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地面師圈子的人還討論到，位於東京港區的一塊空地上，立起了一塊以前沒有的告示牌，上面寫著「這塊土地並非作為販售，請注意地面師」。地面師這個名詞被強調，疑似是受到這部劇的影響。

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