宮崎駿《蒼鷺與少年》呢日登陸Netflix　重溫奧斯卡得獎作搵彩蛋

【蒼鷺與少年／Netflix】由吉卜力動畫工作室製作、宮崎駿所執導的動畫電影《蒼鷺與少年》（君たちはどう生きるか），在今年擊敗《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Across the Spider-Verse）、《汪汪夢裡人》（Robot Dreams）、《元素大都會》（Elemental）等強敵，奪下第96屆奧斯卡的最佳動畫長片獎，而它同時也讓宮崎駿成為第一位兩次獲得最佳動畫長片講的亞洲導演。



等了一年，《蒼鷺與少年》終於登陸串流了！

而《蒼鷺與少年》自去年7月上映於日本、12月在於香港上映已過去將近1年的時間，在歷經漫長等待後，它在今日確定會在10月7日登陸於串流平台Netflix！觀眾不僅能逐幀觀賞劇中漂亮的畫面，也能從中找到更多吉卜力埋藏的彩蛋與細節。

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雖說宮崎駿老師年事已高，但他似乎還沒想要停下腳步，根據他兒子宮崎吾朗在受訪時透露：

父親還在工作。 宮崎吾朗

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並表示，父親現在正在製作一部動作冒險類型的電影，充滿壞舊的氣息，讓人回想起過去的時光。

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