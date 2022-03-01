全球疫情未見起色下，本港再次迎來了Omicron變種病毒第五波疫情，讓本就處於寒冬期的各行各業，無疑是雪上加霜。有不少打工仔因此而被逼放無薪假，甚至因為公司倒閉而面臨失業。然而，在凍薪留職這個沒有任何收入的狀態下，偏偏各位孝順仔女依然要拿家用上繳中央，情況實屬嚴重！《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為一眾發愁的打工仔解決困境！



HK01資料圖片（盧翊銘攝）

去年疫情有好轉之時，靠著政府的消費券帶動下，有不少商舖成功捱過了一季寒冬，偏偏天氣不似預期，第五波疫情來得如此兇猛，殺大家一個措手不及，令各行各業都大受影響。政府統計處早前公布本港最新失業率為3.9%，連跌10個月，當中餐飲服務活動業和零售業數字較為明顯，有網民大呻公司逼同事放無薪假，有的甚至被裁員。

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有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」分享，有讀者曾向她訴苦指，最近因經濟不景遭遣散感到徬徨之際，卻換來家人一句「總之家用唔可以少就得啦」。明明自己的經濟情況已不樂觀，偏偏依舊要把同樣份量的家用上繳中央，到底作為孝順子女應該怎樣做才不會進一步跌入困境之中？

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其實如果各位打工仔真的有任何經濟困難或問題，不妨和自己的家人商量財務上的安排，相信在這個不明朗的大環境下，各位父母也會理解你的難處，在家用上會稍作調整。記緊互相溝通是解決問題的重要方法，別什麼都自己攬上身！

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鑑於疫情嚴重政府宣佈除了提供緊急和必須公共服務和參與防疫有關的人員外，其他政府僱員可以繼續留家工作（WFH）。同時亦再次呼籲僱主，盡量讓員工WFH，以減少社區人流和社交接觸。然而，仍有網民表示，很多老闆一於少理，更搬出自己的一套「防疫哲學」，開創不同奇情的防疫策略，例如有網民指出，上司提議員工可以早一小時上班，這樣就可以不同跟上班的人逼車，減低感染風險，令他大反白眼。亦有其他網民分享公司的古怪的疫政策，令人好笑又無奈。

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