18歲港男月入24k 嫌家人要求每月3k家用太多！網嘲:唔想俾咪搬走

家用的問題一直以來備受討論，在華人文化裡甚至連家用都有「公價」，但到底俾家用是責任，還是會阻礙下一代振翅高飛？最近一位網民發帖指自己現時18歲，剛投入社會工作月入24k左右，家人要求每月付3k家用，但他就直言不想俾家用，於是發帖問網民意見。



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網民在連登討論區發帖指自己今年18歲，並剛剛投入社會工作，月入大約有18k，有時候連夜更一起上，人工大約有24k左右。樓主提到他家人要求每月付$3,000元的家用，也表示有儲錢考車牌及買車的想法，而自己消費習慣只有一日三餐，基本上沒有太多額外消費，不過就是不想俾家用。

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樓主於是發帖問網友應該如何解決問題，並發起了投票，結果3,600多名網民認為要俾家用，約1,000名網民認為不需要俾。有網民提問樓主為什麼要透露自己薪金多少予父母知道，認為隱瞞收入較為好，但樓主稱自己沒有刻意透露，而是自己在親戚的公司工作，所以母親知道她的人工有多少。

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普遍網民認為樓主居住在家中，現時有收入幫補吓十分正常，直言搬出去住交租都唔止，外面$3,000真係連床位都租唔到，但樓主就指「自己第一次返工覺得$3,000好多」，被網民批評如果覺得3k很多的話不應該玩車，因為每月養車開支絕對比這個數字高出不少，光停車場已經$3,000。

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樓主在留言區續指其中一個不想俾家用的原因是「佢哋（屋企人）搵多高我好多」，但就惹來網民更多的負評，其中有網民狠批「佢地唔洗留錢退休？佢地搵幾多係佢地辛苦建立嘅，同你比唔比家用兩回事」、「唔想俾就搬出去」。最後樓主更新自己將全數人工交給母親，「冇錢食飯時問佢拎500」，而母親就到時候會買一輛$400,000的車給樓主。

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