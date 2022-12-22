調查揭7成後生仔會畀家用！36萬儲蓄先有安全感　家用公價要$XXXX

大家有沒有儲蓄習慣?每個月家用又係畀幾多?香港存款保障委員(存保會)會近日公布2022年港人「儲蓄安全感」指標調查結果，調查顯示有67.6%港人有儲蓄習慣，每月為7,700元，而18-29歲的年輕人當中則有60.4%有儲蓄習慣，整體比全港較低，有近70%的年輕人則表示會交家用，平均約$5000元。



《現在的年輕人啊》劇照

存保會於8月3日至9月22日期間，透過隨機抽樣和電話訪問，一共訪問了1005名18歲或一上的香港人，當中更對301名的18-29歲的年輕人進行深入調查。調查結果顯示，香港人有近7成(67.6%)有儲蓄習慣，比往年升5.3%，平均每月為$7,700元，比上年度升$1000元。港人主要存款目的「應付不時之需」，較往年升近20%(19.7%)，其次是準備退休和照顧家人，港人更認為擁有約59萬的儲蓄才有足夠安全感，2021年的49萬多超過20%。安全感。

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於18-29歲的年輕人當中，有6成受訪者表示有儲蓄習慣，每月平均$5,000元。並認為擁有約36萬港元的儲蓄才能有足夠「安全感」，為各年齡組別中最低。年輕人更認為儲蓄是意味著「可以獨立自主」(39.4%)，其次則是可以令生活更有安全感，「以備不時之需」(34.9%)和可達成夢想(22.5%)。但現時最主要儲蓄目的是「應付不時之需」(48.4%)，其次是滿足購物慾(24%)和旅行(11.4%)。

圖自Pexel

調查更顯示，有近7成的18-29歲全職工作的年輕人會畀家用於家人，平均每月金額為$5,000元。年輕人願意畀家用的最主要原因是覺得自己有責任(56.9%)，還有就是家庭有經濟需要(15.1%)及家人要求(14.8%)。而每月開支分配方面，年輕人最主要的支出為個人生活必要開支(84%)，消費娛樂、購物、旅行(71%)和進修或個人增值開支(21%)。

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存保會主席劉燕卿女士表示調查顯示年輕人在經濟部明朗和疫情夾擊下，仍能定下儲蓄目標，而且「不少年輕人有給家用的習慣，反映新一代在儲蓄理財上亦有相當的責任心，同時也顯示儲蓄不分年齡，及對每位市民都同樣重要。」

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