過年穿搭禁忌｜這些生肖不宜穿紅色！命理師：屬豬穿白色助招財
撰文：TVBS新聞網
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【2025農曆新年／蛇年】過新年穿新衣，不少人會穿紅色或鮮豔的衣物討個吉利，不過台灣清水孟國際塔羅小孟老師提醒，「3生肖」在過年期間不適合穿紅色，改穿這顏色更能開運、招財。
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生肖蛇
生肖蛇五行屬火，理應要穿紅色，但由於今年犯太歲，所以在這一年不適合穿太紅、太高調，建議穿得低調一點，如果真的要穿紅色，可以穿粉紅色或是淺紅色。
生肖豬
生肖豬五行屬水，水火容易相剋，建議屬豬者盡量穿素雅的衣服，過年期間可以穿亮色或白色，有助於提升財運。
生肖鼠
生肖鼠五行屬水，同樣會與火相剋，加上鼠也怕火，所以在過年期間可多穿水藍色、橘色的衣服，可讓自身財運提升。
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