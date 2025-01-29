過年穿搭禁忌｜這些生肖不宜穿紅色！命理師：屬豬穿白色助招財

【2025農曆新年／蛇年】過新年穿新衣，不少人會穿紅色或鮮豔的衣物討個吉利，不過台灣清水孟國際塔羅小孟老師提醒，「3生肖」在過年期間不適合穿紅色，改穿這顏色更能開運、招財。



【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 2

生肖蛇

生肖蛇五行屬火，理應要穿紅色，但由於今年犯太歲，所以在這一年不適合穿太紅、太高調，建議穿得低調一點，如果真的要穿紅色，可以穿粉紅色或是淺紅色。



生肖豬

生肖豬五行屬水，水火容易相剋，建議屬豬者盡量穿素雅的衣服，過年期間可以穿亮色或白色，有助於提升財運。



生肖鼠

生肖鼠五行屬水，同樣會與火相剋，加上鼠也怕火，所以在過年期間可多穿水藍色、橘色的衣服，可讓自身財運提升。



【相關圖輯】2025乙巳蛇年「四大生肖須攝太歲」屬蛇犯太歲建議這樣做避險（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

【相關圖輯】2025年生肖星座運程 屬虎這些月份容易撞車 屬猴點太歲燈保財（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 33

延伸閱讀：

快訊／纜線掉落壓台鐵電車線 善化=新市「雙向不通」多班次延誤

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】