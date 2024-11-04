拜金女｜唔主動提AA制、飲Starbucks係罪？網民列拜金女7大行為

你印象中的「拜金女」是什麼樣子？穿著很多名牌、每天吃高級餐廳還是上下班都有人接送？近日台灣網民於社群平台Threads列出了7個「拜金女」的定義引發網民的討論，喝星巴克（Starbucks）、吃摩斯漢堡（MOS Burger）、不主動提出AA居然都被列入其中！



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經典日劇《大和拜金女》引發網民對「拜金女」的討論

近日，有位脆友在Threads上PO出2000年推出的日劇《大和拜金女》的片段，除了勾起許多八年級生的回憶，也引發大批網民對於「拜金女」定義的討論。《大和拜金女》的故事是描述一個因出身貧窮、所以性格極度拜金的女子，在擔任空姐的期間，與一個貧窮的男子發生的愛情故事。



而拜金女是由「拜金主義」一詞所衍伸出來的，表示「金錢至上」的價值觀，這種價值觀起源於資本主義鼓勵人類追求自我物質利益的思想主張，刻板印象中，拜金經常與女性產生關連，進而有「拜金女」一說，被認為是盲目崇拜金錢，一切價值都要服從於金錢價值的思想觀念和行為的女人。

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「拜金女」的出現推翻了男性對權力的絕對掌控

不過這樣的觀點在20世紀逐漸被推翻，歷史社會學家Brian Donovan指出，男人只是想要一個「值得尊重」的女人，認為女人必須要符合社會期望的溫良恭儉讓，並且將情感置放在第一順位，而「拜金女」的出現，就暗示了女人可以在性的自主權上，推翻男人在性別、社經、家庭結構的地位，引發男性的焦慮與危機感。



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台灣現代女性被男友們認為「拜金」的７個行為

而Threads上在經過幾日熱烈的討論後，有位脆友統整出7個自己在Threads上看到各種網民對於「拜金女」的定義。

—喝星巴克

—使用夜用型衛生棉

—生理期間一天使用超過兩片衛生柿

—吃迴轉壽司超過300元（台幣）

—吃85度c單片蛋糕

—叫外賣、搭uber

—不主動提出AA



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關於前男友的「拜金鬼故事」 熱門關鍵字笑翻眾人

這篇脆文一PO出，便引來網民的熱議，事實上，這些看似只是生活瑣事的事情，都確實曾是女性脆友被男友們認為是拜金的行為，而貼文底下也紛紛引來其他女性網民分享自己的真實經歷：

「早餐吃摩斯被前男友說太奢侈」

「一起買家庭號牛奶，被前男友質疑喝太多，說我只能吃早餐的時候配著喝」

「上完廁所用濕紙巾擦被說拜金」

「怎麼能忘了麥當勞吃安格斯系列的故事」。



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透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，可以看見近三個月「拜金女」的網路熱門關鍵字出現了「衛生棉」、「星冰樂」、「星巴克」等Threads上網民們討論過的拜金女真實案例，有男生認為女生使用一般衛生棉就可以，為什麼需要使用到較貴的加厚夜用，還有男友表示：

「台北富家女才會喝星巴克。」



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其中一個關鍵字「請客」為一篇脆友分享了遭遇過的「生日請吃85度C單片蛋糕事件」，表示男友在自己生日時只送了一片85度C的蛋糕，認為相當沒有誠意，底下的網民也紛紛認同原PO，表示台灣男生在許多價值觀上標準不一：

「生日收到單片85蛋糕覺得沒誠意➡️拜金女、星巴克男方要請客還點特大杯➡️來蹭咖啡的、老公碗放八天沒洗不能罵➡️在發燒、你也有沒洗過。」



「拜金女」近三月個網路熱門關鍵字（網路溫度計DailyView授權使用）

有網民指出，其實拜不拜金都是自身對於對象、生活的選擇，每個人本來就有選擇對象條件的權利，花著自己的薪水買自己想要的東西的女性並不應該被指責。另外，也有網民表示：

「所謂的拜金女，是透過結交上流社會，實現階級翻身的女性。如果一個女性的經濟能力比你好，又願意出來跟你約會，其實拜金的是你。」



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