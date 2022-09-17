現實系愛情10個重點離開校園才學懂　先考慮對方收入不算拜金？

還記得你的第一段戀情嗎？如果你的第一段戀情發生在學生時代，那麼你還記得你的前度嗎？你還記得為何你們會在一起呢？學生時代會愛上一個人的理由並沒有很複雜，可能是對方很帥／很美，又或者對方對自己很好等等。隨著年齡增長，愛情不再那麼單純，也開始明白麵包與愛情一樣重要的道理。



步入社會後，會發現愛情的元素不只是純純的愛情，還添加了許多元素，如：金錢、工作、時間、個人空間等等。雖然多了許多元素，但也讓我們自己更加清楚自己想要的是什麼。以下這10點都是步入社會後的愛情，你認同嗎？

步入社會後的愛情是這樣？是時候要轉換相處模式了👇👇👇

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10. 訊息重質不重量

在學生時代，除了上課時間之外，可以有許多時間與另一半聊天，可以做到秒讀秒回掌握對方的資訊。但開始工作後，上班時間都忙得不可開交，如果還要熬夜加班，要像學生時代那般秒讀秒回就比較難了。大家都有各自忙碌的事情，那麼回覆訊息的頻率自然就不再是重點，而是在訊息中是否讓自己感受到那份心意。

9. 實際行動比甜言蜜語來得重要

年輕的時候，覺得對方能說許多甜言蜜語，讓自己猶如置身於浪漫的電影情節中。出來社會後，深切明白到愛到海枯石爛這個諾言不一定能做到。真正愛自己的人不會將承諾隨口說說，反而是會付諸行動來講承諾實現。

8. 分手後能平靜面對

年輕時面對分手，可能會大吵大鬧、找朋友哭訴、找對方麻煩等等，目的就是要將自己的怨恨宣泄出來。工作後，人開始成熟了，就算面對分手也會自己將不愉快的情緒消化掉，也了解到兩人的分開是因為兩人不合適。分手後仍然會傷心流淚，但第二天還是能堅強地上班，將分手的傷心事留在夜晚的時候靜靜自己舔傷。

7. 不需要天天見面也能維持感情

學生時代的戀愛，恨不得天天都膩在一起，吃飯、看戲、討論功課，只要是在一起就好。出來社會後，才真的明白時間是非常寶貴的，愛情只佔了生活的一部分。時間不足的情況下，一星期一次有質素的約會反而更值得珍惜。

6. 懂得給對方私人空間

學生時代談戀愛，總覺得對方不應該對自己有保留，手機密碼必須要公開，跟誰出去一定要說明等等。人長大後就會明白，每個人都是獨立個體，就算再親密的人都有屬於自己的空間與秘密，一直強迫對方將隱私公開只會讓兩人漸行漸遠，反而尊重彼此才能讓感情維持得更長遠。

5. 一起規劃未來大藍圖

年輕時拍拖，未來總是美好的，也不會想到太長遠，只要兩人能時常在一起就是一種幸福。進入社會後，環境會改變了想法。兩人會開始規劃未來，是否要同居、結婚形式、要不要孩子、住哪一區、買房買車的錢如何分配等等的大課題。如果兩人在這時候有著完全不一樣的想法，大藍圖走向也不一樣，那麼很容易會走向分手。

4. 不過度依賴

學生時代的愛情，腦海中總是出現對方的影子，一直想知道對方在做著什麼，為什麼一直不回應我、不接電話，因為對方就是自己的全世界。出到社會後，忙都忙死了，腦裏裝得不再只是一個人，而是工作、業績，但對方仍然在心裏。相處模式也會出現改變，交流的可以是大家的工作圈、興趣、交友圈等等，可以一起參與也可以各自活動，這種不過度依賴的戀愛模式其實是更成熟的愛情。

3. 三觀比外表來得重要

年輕時欣賞的大多是擁有帥氣／美麗外表的另一半，有了這一點就可以有情飲水飽。出了社會後，長相只要過得去、自己看得順眼、兩人在一起覺得舒服、價值觀接近，這些才是一起的重點。

2. 不再衝動

學生時代最容易發生的莫過於一見鍾情，可能因為對方很帥又或者對方撥頭髮的那刻很美，就這樣被電著了。出來社會後，我們有時候不得不向現實低頭，種種考驗讓我們清楚知道愛情固然重要，但缺少了麵包兩人都活不下去的道理。因此，出來社會後，我們在喜歡上一個人之前就會先考慮對方的工作是否穩定，是否經濟穩定等等，這不是拜金或現實主義，但卻是基本的生活需求，要存活下去沒錢是萬萬不能的。

1. 不再遷就

學生時代一旦喜歡上一個人，就會想方設法去探聽對方喜歡的類型，然後也將自己變成那個模樣，希望可以得到對方的青睞。但是，出來社會後，工作就已經把我們累垮了，工作時已經是一副撲克臉對著一堆不懂是敵是友的同事，哪裏還有心思去裝模作樣。在愛情面前更加應該要表現最真實的自己，再裝模作樣下去相信連自己都不知道自己是誰了。因此，找個與自己相處得舒服的人，且能接受自己真面目的人才是最重要的！

每一個年齡階層對愛情的憧憬都不一樣、需求也會隨著年齡有所改變，最重要的找到屬於自己的那份愛情。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】