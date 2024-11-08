港女巴黎$25888影Pre wedding中伏　P圖P到離罩！怒數攝影師8宗罪

結婚乃是人生大事，不少人都會拍婚紗照作為紀念，有些人更不惜花重金到外地拍攝婚紗相，近日就有位港女分享Pre Wedding中伏經驗，列8宗罪怒斥自己遇到個「終極垃圾攝影師」，引來網民不少迴響「衰過自己美圖秀秀」。



Threads 截圖

近日有位港女在社交平台threads發文，分享自己Pre Wedding中伏的經驗，指每個人應該都對Pre-wedding有一定的要求，「呢輯相可以話係除咗big day外，一生最重要嘅相」，但就不幸遇到「終極垃圾攝影師」，港女認為他只是買了一部昂貴的相機，就聲稱自己是攝影師，無論是拍攝流程、攝影的角度或後期修圖都不專業、不入流，更指看到整輯照片「嬲到喊咗」，整個婚攝連精修照片承惠$25,888，委屈怒數攝影師「冇料就唔好揸起相機做攝影師學人收錢工作」、「俾咗錢、花咗心機諗造型，然後我得到一個悲慘經歷，同不堪入目嘅相片」，所以為免再有新人遇到和她同樣的事，她決定將事件公諸於世，港女更怒數攝影師八宗罪。

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一宗罪：「唔上心，三催四請先肯開會」

二宗罪：「無做好資料蒐集 planning差」

三宗罪：「 Time management 極差」

四宗罪：「承諾有嘅道具 都係無嘅」

五宗罪：「相片粗製濫造，量多但低質」

六宗罪：「精修馬虎」

七宗罪：「無交帶 遲比相 吾問影都無」

八宗罪：「佢唔覺得自己有問題 仲要屈返我」

港女亦在帖文下配上多張照片，第一張便極離譜，將港女精修成離罩，需要港女「徵收胸部」，而第2張港女於羅浮宮拍攝，照片明顯偏斜，港女幫作品改名為「羅浮宮微醺」表示不知道攝影師是否喝醉了，把照片拍到斜了。其後不少照片港女形容都修得非常馬虎，攝影師聲稱用了8小時精修的照片，細心一看亦極奇怪。

而攝影師亦有在其後用Instagram限時動態回應港女事件，考慮到塞車以及天氣問題，表示承認更改拍攝時間考慮不周，而「徵收胸部」的相關照片亦是非完成精修的成品，承認有很多瑕疵沒有留意到，對於修圖時的大意操心責無旁貸，而港女對攝影師的解釋不賣單，表示攝影師的選址和時間安排有問題，沒有提前做好資料蒐集，「若然你選址正確，我亦無需與羅浮宮圍欄合照」、「你的作品人多、車多，在拍攝時我再三問過你，是否真的可以修走」，更表示選擇40張精修已經很難，但大多構圖都是人多車多，亦不想無聊其延遲收相最後日期，希望攝影師能夠承擔責任，並作出部份退款。

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事件一出口引來極多網民留言討論，不少網民為港女感到惋惜，「佢執到咁仲衰過自己美圖秀秀，Pw特登飛去外國影相，搞到咁真係會超級嬲」、「我唔係專業，但都想講，真係好衰到一個點，想像到你收到啲相個陣心情有幾差，佢有無俾過佢profile相你睇？」、「我做咗十幾年婚攝，其實年年都見到呢D事發生！估唔呢位師兄破咗婚攝界紀錄！暫時可以話係我暫時見到最差果個！執到咁都可以交比客！其實已經對攝影及自己生意及客人一份唔尊重！真係想知佢係咪收好平？」，更有人懷疑該攝影師是用淘寶精修「用咗淘寶執相？見到拷貝兩粒字」。

《單身男女2》劇照

更有不少苦主表示曾光顧下單，「我都岩岩影完prewedding 收到相，同你講嘅情況一樣，成輯相對焦唔係人面，鬆郁矇，白平衡設定錯晒，閃燈速度同快門唔配合，真係乜都有…..但我仲未投訴」、「我想喊，我揀左佢bigday 啊！我想撻訂」、「我前排都揾咗佢影註冊相，少少遲到 + 唔識控制人流 (好似棵樹咁企係度)，要我屋企人控制場面。收到精修相嗰時都X咗出嚟，p到我又勁瘦又殭屍白，我睇咗幾張就冇再睇，話佢都嘥氣」。

雖然事件惹來不少苦主留言，也有網民狠批相片效果差，但翻查該攝影師社交平台Instagram，當中亦有不少客人好評，不少客人認為價錢相宜，而且服務專業，「會教我哋擺pose又瞓身影相，抵到喊」、「影到我哋想要嘅風格， 十分推薦」、「睇得到你有熱誠，好俾心機幫我哋影相，影完即刻有相睇，仲好快執好晒啲相」等，大家又對該輯相片有何評價呢?