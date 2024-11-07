政府工 ｜統計處請時薪訪問員$123/小時　門檻低超筍!DSE合格即可

統計處不時會高薪招聘統計員，近日勞工處統計調查組就請時薪統計員，門檻不高有$123/小時，主要負責是透過電話及上門訪問有關工商機構，搜集統計資料及協助受訪者填寫問卷，最啱想做part time的同學仔及待業人士。大家即睇下入職條件及截止日期！



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政府工【政府統計處-時薪訪問員(勞工統計調查組（一）)】

薪酬:每小時港幣123元

截止日期 :12/11/2024 18:00:00

入職條件:

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或 (ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

(c) 能閱讀及書寫中文及英文；以及

(d) 操流利粵語、普通話及英語。

註:

(1) 政府在聘任時，香港中學文憑考試應用學習科目（最多計算兩科）「達標並表現優異」成績，以及其他語言科目C級成績，會被視為相等於新高中科目第3級成績；香港中學文憑考試應用學習科目（最多計算兩科）「達標」成績，以及其他語言科目E級成績，會被視為相等於新高中科目第2級成績。

(2) 有關科目可包括中國語文及英國語文科。

(3) 政府在聘任時，2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科（課程乙） C級及E級成績，在行政上會分別被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級和第2級成績。

(4) 申請人須具備基本電腦操作知識。

(5) 具有相關外勤統計工作經驗者優先。

職責:

在外勤統計主任督導下，透過電話及上門訪問有關工商機構，搜集統計資料及協助受訪者填寫問卷（須外勤工作）。

聘用條款:

(i) 獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘於2025年4月初至5月中。

(ii) 受聘人是否獲考慮受聘於隨後一個季度的統計調查（暫定合約期為2025年7月初至8月中），將視乎屆時部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

(iii) 工作時間：星期一至五，早上9:15 至 下午5:15（每天7小時）（因應工作需要，工作時間可能改為上午11:30 至 晚上7:30）。

(iv) 工作地點：(1) 香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓20樓或 (2) 政府統計處的其他辦工地點；及(3) 當進行外勤工作期間被抽選的機構所在的經營場址。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk）下載。

(b)已填妥的申請表格須於截止申請日期或之前送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓20樓政府統計處勞工統計調查組（一）。請在信封面註明「申請時薪訪問員職位」。

(c)除申請表格外，申請人必須同時遞交文憑／證書副本、正式的學業成績報告副本及工作證明副本。