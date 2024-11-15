黑白大廚｜白種元推薦台北+新北10大餐廳　黃家香腸、脆皮蚵仔煎

韓國廚神白種元帶路吃雙北！Netflix韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》自9月開播以來人氣居高不下，除了節目中參賽的廚師們一夕爆紅，連擔任評審的白種元也再度聲名大噪。不管是白種元在韓國開設的連鎖餐廳，還是到台灣造訪過的小吃店家，通通在網路上掀起一波討論熱潮。



《網路溫度計DailyView》這次透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出白種元曾到台灣拍攝過的十大台灣美食，從夜市鬧區一路吃到隱密巷弄，每一間都是在地人大推的道地小吃。趕快來看看白老師認證過的台灣小吃到底有哪些？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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No.10 妙口四神湯

位在迪化街商圈的妙口四神湯是台北知名的人氣老店，主打四神湯與肉包這兩種超台小吃。這道湯品是以淮山、芡實、蓮子與茯苓等多種中藥材熬煮而成，喝起來香醇濃郁十分順口，搭配白胖煙韌的大肉包更是一絕，除了擄獲不少台灣人的胃，還成功贏得白種元的青睞，並吸引韓綜《街頭美食鬥士》到台灣拍攝，節目在韓國播出後，韓網友紛紛留言：

「看起來很美味，想訂機票飛台灣吃」

「我想再去一次台北喝這個四神湯」。



地址：台北市大同區民生西路388號



【圖輯】點圖放大看更多白種元照片👇👇👇

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No.9 葉家肉粥

傳承四代的葉家肉粥是許多老台北人從小吃到大的經典好滋味，與汀洲路無名鹹粥、周記肉粥並列為台北三大肉粥。店家以生米細火慢熬成粥，創造出粒粒分明猶如湯泡飯的口感，再搭配上紮實的肉羹，一碗只要佛心銅板價30元（台幣、下同）。簡單而不平凡的美味，不只在網路上頗受好評，連美食家白鍾元大力推薦。更有眼利的網友發現白老師在吃肉粥時還會撒上胡椒粉，超在地吃法讓許多網友笑回：

「合理懷疑他可能已經去那裡吃過三百次」

「白老師是不是常常跑到台灣北大吃啊！」



地址：台北市大同區保安街49巷17號



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No.8 老順香糕餅店

說到新莊最知名的伴手禮，那就絕對不能忽略這家超過百年歷史的老順香糕餅店。店內販售鹹光餅、鳳梨酥、綠豆糕等各式古早味糕餅，是不少外地遊客指定必買的名產之一。有別於一般坊間的厚實外型，這家鳳梨酥是呈扁平狀的，內餡則是以金鑽鳳梨製成，吃得到鳳梨纖維和鳳梨清香。雖說這家名氣原本就不小了，但在白種元節目的介紹下，老順香糕餅店的名氣又更為響亮，吸引不少韓國網友討論：

「之前去台灣都沒看過這種薄片的鳳梨酥」

「這個鳳梨酥看起來好特別」

「好想嚐看看它的味道。」



地址：新北市新莊區新莊路341號



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No.7 許仔豬腳麵線

大稻埕慈聖宮廟可以說是美食一級戰區，除了第九名的葉家肉粥外，許仔豬腳麵線也是許多饕客必訪的小吃清單之一。清甜溫醇的湯頭搭配上彈牙軟嫩的白豬腳，每一口都有著滿滿的膠原蛋白，讓人一口接一口完全喝不膩。連白種元到台灣初嚐時，也忍不住讚嘆連連，而他坐在榕樹下大啖豬腳的畫面曝光後，不少台灣網友留言表示：

「白老師坐在這裡吃豬腳真的毫無違和感」

「白種元完全可以當台灣小吃的代言人了」

「怎麼他的那一碗豬腳看起來特別好吃。」



地址：台北市大同區保安街49巷17號



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No.6 台南林無刺虱目魚

台南林無刺虱目魚是許多三重人最愛的台式早餐，店內以虱目魚料理聞名，人氣招牌首推這碗滿到看不見底下白飯的虱目魚蓋飯。爆量無刺魚肉搭配特調醬汁，完全就是白飯殺手等級，除了廣受在地人喜愛，連白種元也無法抗拒它的魅力，在拍攝節目時還不計形象大口狂嗑，勾人食慾的吃相吸引網友紛紛回應：

「看著白老師吃虱目魚讓人好餓啊」

「白種元真的懂吃」

「慚愧啊！我台灣人都不知道這家」

「沒想到這家的虱目魚蓋飯這麼狂，白種元太會介紹了。」



地址：新北市三重區大智街173號1樓



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No.5 廣州街夜市脆皮蚵仔煎

蚵仔煎可以說是台灣最具代表性的特色小吃，許多台灣人帶外國朋友逛夜市時，幾乎都會以蚵仔煎會友。然而，雙北蚵仔煎名店何其多，白種元卻偏偏點名這間隱身在廣州街夜市尾端的脆皮蚵仔煎，店家以酥脆的冰花外型打響名號，在薄脆如紙的餅皮放上一顆顆東石直送的飽滿蚵仔，讓白種元忍不住暴風式吸入，邊吃邊誇「又煙韌又脆」；網友看了也直呼：

「要不是白老師介紹，我都不知道蚵仔煎還有脆皮的」

「這間的脆皮很特別，加辣更好吃」

「白種元推薦的蚵仔煎肯定值得吃看看。」



地址：台北市萬華區廣州街224號



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No.4 吳家牛肉麵

堪稱「北投牛肉麵三巨頭」之一的吳家牛肉麵，是在地知名度頗高的老字號名店。人氣招牌首推牛三寶牛肉麵，一次可以吃到牛腱、牛肚和牛筋等三種部位，不只肉量十足，連湯頭都十分濃郁順口。白種元也在《街頭美食鬥士》節目中大推他們家的牛三寶，甚至還內行加入大量酸菜和辣椒，讓整體味道再提升一個檔次。

「為什麼牛肉麵被他吃過，看起來變這麼美味」

「最近去吃多了不少韓國人，白種元威力太強」

「來北投必吃吳家牛肉麵，大推牛三寶。」



地址：台北市北投區中央北路一段224號



No.3

在google上擁有4.6顆星，超過4600則評論的「黃家香腸」是不少饕客的心頭好，每次一開店排隊人潮就從未間斷過，網譽台北最強香腸攤。一根根油亮彈牙的香腸在烤網上不斷翻滾著，陣陣炭烤香也不停撲鼻而來，視覺與嗅覺的雙重饗宴，連白種元都忍不住垂涎三尺，甚至還會搭配一口香腸、一口大蒜的正宗吃法，網友表示：

「白種元真的很懂吃」

「老師吃相誘發食慾啊」

「香腸配大腸麵線那裏實在是太餓了，香腸還剝蒜」。



值得一提的是，本次調查的討論高點落在2024/10/19，因車主違停在黃家香腸前，遭員警拔槍取締，此新聞被分享到PTT上，創下一天聲量高達1,062筆。

地址：台北市中正區泉州街32之3號



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No.2 五燈獎滷肉飯

號稱四大天王的「今大魯肉飯」、「唯豐魯肉飯」、「蓮霧滷肉飯」、「五燈獎豬腳魯肉飯」，都是三重人引以為傲的神級滷肉飯專賣店。其中，五燈獎滷肉飯可說是名人收割機，不只AI教父黃仁勳於今年年初造訪過，連白種元也早在2019年就光顧過該店。不管是肥嫩彈牙的腿庫，還是膠質滿滿的手切滷肉，讓人每一口都幸福感爆棚，也成功擄獲了韓國廚神的胃。網友討論：

「白種元居然連這家滷肉飯都知道」

「我要一碗白種元滷肉飯」

「這家滷肉飯是我心目中的第一名」

「好想跟白老師一起大嗑滷肉飯啊」



地址：新北市三重區自強路一段119號



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No.1 巷弄內波霸珍珠奶茶

毫無懸念，本次聲量冠軍由板橋超人氣「波霸珍珠奶茶」拿下！雖然《黑白大廚》已播畢半個月了，但這股效應仍然持續發酵。白種元在2019年到台灣拍攝《街頭美食鬥士2》時，曾推薦過這家波霸珍珠奶茶，製作單位還拍攝了板橋珍珠奶茶從樹薯採收到成品的詳細過程，讓不少人看了大呼長知識。

隨著《黑白大廚》的爆紅，使得該店再度引發排隊熱潮，近日更多次登上各大新聞媒體版面。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析來看，其聲量最高的區間是落在今年的10月中，因新北市議員陳乃瑜在粉專上分享了板橋珍奶，讓聲量一天衝破300筆。另外，也有多個IG客跟風拍攝，讓該店聲量再次飆高。

「台北人可能都沒有白種元熟門熟路」

「最近我應該喝不到這家珍奶了...」

「難怪最近去都買不到，原來是生意太好提早打烊」

「白種元找得到這家也太神了」

「韓國廚神連飲料都很懂。」



地址：新北市板橋區中山路一段50巷1弄4號



白種元的10大美食地圖。（網路溫度計DailyView授權使用）

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年10月24日至2024年10月22日，共2年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】