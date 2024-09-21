越南峴港美食｜5大必吃餐廳小店　地道越式牛肉河粉Pho大碗好食

想好要到哪裡旅遊了嗎？越南的峴港位於中越，是越南的第四大城市，有美麗的自然景觀、白沙灘，還有歷史古蹟，香港直飛峴港航程不用2小時，是許多人想要造訪的熱門景點。



本篇小編就為大家整理了到越南峴港必吃的5樣超強的美食，一起來看看！

精選越南峴港5家讓人食指大動的美食餐廳名店，到訪越南這幾家地道越式風味小店你絕不能錯過！（點擊放大瀏覽）👇👇👇

越南峴港精選5大必吃推介（01製圖）

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1. Phở Bắc 63越式河粉

到了越南吃碗道地口味的越式河粉是一定要的，「Phở Bắc 63越式河粉」是一家超地道的河粉專賣店，就算講英文店員可能也聽不懂，不過不用擔心，可以用手指出想要的配料就好，鮮甜的湯頭一喝就開胃，建議大家可以選口感超級鮮嫩的生牛肉、現做彈牙的丸子，河粉屬滑順口，讓人一口接一口，可以直接點大碗的，因為真的超級好吃！

2. Bun Cha Ca 109魚蛋米粉

「Bun Cha Ca 109魚蛋米粉」超級有名，不只觀光客喜歡，當地人也願意為它排隊，新鮮彈牙的魚板跟螃蟹丸子是他最大的特色，湯頭清爽的米線加上彈牙的配料，讓人一吃就停不下來，可以自己額外擠入檸檬汁跟加入生辣椒，香味會上升的另一個層次，是許多人吃一次就回不去的愛店！

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3. Banh Mi AA Happy Bread越南法國麵包

越式法國麵包已經是越南人日常不可缺少的一部分，「Banh Mi AA Happy Bread越南法國麵包」將剖開的法棍麵包填滿肉及蔬菜，最後擠上畫龍點睛的開胃醬汁，做好的法國麵包會再放進烤箱裡面回烤一次，使麵包充分加熱，更加酥脆，一口咬下各種料的香氣充滿口腔，別提有多過癮了！

4. Mot Hội An荷花涼茶

推薦大家一定要去試試這家十分有特色的「Mot Hội An荷花涼茶」，荷花涼茶是當地人的傳統涼茶，以十多種原料製成，添加碎冰最後點綴上茶葉及荷花花瓣，酸甜冰涼喝得到一點像是愛玉的口感，在天氣炎熱的越南喝下一杯生津解渴！

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5. Che Lien糖水專賣

走進「Che Lien糖水專賣」可以看到超多本地人也在吃，這家專賣甜湯，大受歡迎的最大原因就是老闆超有誠意，超平價的價格給了超多的配料，有許多不同的種類，可以依照個人喜歡的配料來選擇，榴蓮、大樹菠蘿、椰子凍通通都很好吃，爽口輕甜不甜膩，吃完飯後來上一碗超級幸福！

以上就是本次為大家精選到越南峴港必吃的5大美食，看完是不是等不及要飛去越南了呢？

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