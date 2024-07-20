罕見「橙色龍蝦」險成餐廳桌上美食　水族館得悉後秒將新成員帶走

美國科羅拉多州普韋布洛（Pueblo）一家紅龍蝦餐廳（Red Lobster）的店員，上週在整理水產時，發現了一隻罕見的橙色龍蝦，立即將牠救起。餐廳經理卡斯坦迪克獲知此事後，立即聯繫當地動物園和水族館，水族館對此表示高度興趣。



卡斯坦迪克和餐廳員工將這隻龍蝦取名為「Crush」，靈感來自於NFL丹佛野馬隊在1976年至1986年間使用的「Orange Crush」防守戰術。

卡斯坦迪克表示：「我跟我的團隊都是丹佛野馬球迷，一看見這隻龍蝦就覺得取名『Crush』能很好代表球隊。」

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店員隨後將龍蝦裝在有冰塊的塑膠泡沫箱中，送至丹佛水族館。據水族館經理表示，Crush適應了新環境後變得十分活躍，積極探索牠的水族箱。

水族館員工指出，將安排獸醫為Crush進行檢查，並在30天的隔離期結束後，將牠安置在與其他北大西洋冷水動物共居的水族箱中。水族館館藏專員赫爾曼表示，很開心能與科羅拉多州的社區民眾和訪客一同欣賞這隻罕見而特別的生物。

根據《美聯社》報道，基因變異可導致龍蝦外殼呈現不同顏色，例如橙色、藍色和黃色等。值得一提的是，丹佛這家水族館先前也曾飼養過一隻橙色龍蝦。

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