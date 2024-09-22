上海美食｜大閘蟹老饕必試米桃蟹宴　蟹粉小籠包無錫熟醉蟹極鮮香

秋風起，蟹正肥，入秋的儀式感，從米桃蟹宴開始。

上海的米桃蟹宴連續4年蟬聯大眾點評必吃榜，發揚「江南蘇錫地區」的美食文化，究竟什麼來頭？



米桃蟹宴美食推薦

蟹螫即金液，糟丘是蓬萊，蘇東坡筆下的美味就在此👇👇👇

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1. 蘇錫招牌：蟹粉小籠包

小籠包算得上是上海人最難以割捨的美食，皮薄汁多的誘惑，誰能抵擋？餡料追求的是鹹、鮮，風味的富足。肉的新鮮，蟹的鮮美，肉湯的香濃，輕輕品味，蟹黃的鮮在口中盛放，每一口都是獨一無二的享受~

咬開一個小口，蟹黃的鮮香瞬間撲鼻而來。金黃的蟹油順着湯汁緩緩流出，吸上一口湯汁，濃郁的鮮味在口中散開~

2. 膏腴琥珀：清炒蟹粉

這道取用了7隻大閘蟹的蟹粉、蟹黃、蟹膏、蟹腿肉，炒制而成的一份蟹香濃郁的菜品，一上桌就足夠吸睛。

蒸騰的熱氣激發出豐腴的脂膏油香，記得淋幾滴鮮醋解膩增香。每一口都是米的粘糯香氣。米飯的香與蟹粉的鮮融為一體，細膩的口感，真的是嗲！

3. 酒香滿堂：無錫熟醉蟹

花雕酒，醉熟蟹，蟹黃蟹肉因為蒸熟變的細膩凝實，又不失鮮嫩，蟹黃相比生醉蟹的流水口感，更像起沙的鴨蛋黃口感，細膩香口，讓人久久回味~

滿滿的蟹黃，緊實的蟹肉，嗦一口豐富的口感讓人慾罷不能，用無錫本地的話來形容，那就是：「太湖醉蟹，鮮得掉眉毛！」

4. 時令鮮味：蟹粉油燜茭白

入秋宜吃「水中三寶」，小火燜的入味，大火收汁，略勾芡，茭白軟嫩，色澤紅亮，每根茭白都裹滿醬汁而不瀉，鮮嫩糯香、柔滑適口，至鮮就在這一瞬間被攬入舌尖！

這些時令蘇錫名角，同樣不容錯過👇👇👇

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5. 米桃掌門：松鼠桂魚

傳承百年中式名菜，傳聞深得乾隆喜愛，是蘇幫菜中色香味兼具的代表之作，取「蟾宮折桂」之意，食客到訪無一不讚，一上桌伴隨着仙氣，不愧是米桃的鎮店頭牌！

夾一筷色澤誘人的魚肉，再蘸上酸甜可口的茄汁，誘人的色澤，獨特的造型，甜中見鮮，肉質細嫩，妥妥的光盤熱門選手！

6. 醬香濃郁：茨菇家燒河鰻

新鮮現做，濃油赤醬的做法帶些許甜味，鰻魚鮮嫩柔軟，尤其魚皮部分黏黏糯糯甚是美味！再挑剔的味蕾在其面前也會敗下陣來！

7. 清香回甜：茨菇炒寧夏綠蘿春

時令時蔬搭配「水八仙」之一的茨菇，嫩滑的口感，清淡的調味使其更加清新可口，吃夠了肉食，來一筷綠蘿春解膩，草本的香味入口觸發淡淡的回甘，極其爽口。

8. 八仙之首：雞頭米奶凍

「水珍珠」雞頭米配上嫩滑奶凍，三分清甜七分軟糯，新鮮的雞頭米瑩潤白嫩，軟糯而不粉，嚼起來糯嘰嘰的。「最是江南秋八月，雞頭米賽蚌珠圓。」說的就是它啦~

步入蘇式園林，嚐佳肴品秋日蟹宴

天下無人不識園林景觀，米桃將「蘇州園林」搬進了店裏，一進門是煙霧繚繞的拙政園景石，蜿蜒的曲廊分隔出一個個半獨立的空間，清幽的中式設計讓人感覺置身世外桃源。

尋幽進樓台，一步一景，方圓之間顯露出獨特的設計心思，聽崑曲，目琳琅，視覺聽覺雙重享受；紅牆花窗，蘇式庭院，以山水畫和江南林園相結合的中式古韻，腔調十足！

秋高氣爽節氣正式蟹膏豐滿之時，還不快來米桃品精緻蟹宴，享受感官與味蕾的體驗~

米桃-吳韻風雅·獅園（大寧久光店）

地址：上海市靜安區大寧路街道共和新路大寧久光購物中心5樓517號

交通：上海地鐵1號線上海馬戲城站3號出口步行530m

營業時間：10:30-14:00，16:30-21:00

電話：17800042111



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