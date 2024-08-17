澳門美食「60年老字號生滾粥」成記粥品重開　新增粥底火鍋和小炒

在澳門新馬路的一角，一輛推車仔，兩米窄巷，三個爐頭，老闆龍哥邊滾粥邊放聲歌唱，成為一道特別的風景。環境簡陋樸素，但幸得各位街坊及遊客的支持，讓小店變得不平凡。



「成記粥品」曾經棲息在澳門新馬路一個不起眼的角落六十多年，直至今年鋪位裝修，於三月一號宣告歇業。大家的熱情呼喚，老闆都有聽到。暫別三個月，終於「重出江湖」啦！

六十載老字號，蓄勢回歸

今次的回歸還帶來了一位很強大的合作夥伴——大大茶樓。大大茶樓也是深受澳門街坊喜歡的一家食店，每天人氣爆棚。

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老闆龍哥在尋找新鋪的過程中與大大食店一拍即合，兩家店的靈魂高度契合，當即決定攜手同行，一齊將所熱愛的餐飲事業發揚光大。

延續親民血脈，價格實惠

以前就只有喺朝頭早可以食到龍哥煲嘅靚靚生滾粥，依家同大大聯手經營後每日營業九個小時，朝早食粥，夜晚除咗粥品仲有鑊氣小炒同埋粥底火鍋~

六十幾年高歌猛進，有幸能成為街坊心目中的澳門代表味道。新鮮的食材、穩定的出品、親民的價格，一直係成記貫徹的堅持。

招牌菜式，不能錯過👇👇👇

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新馬路成記粥品

營業時間：08:00-12:00 , 18:00-23:00

地址：澳門惠愛街48號明峰花園地下C



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