雙手5個特徵看健康！指甲變薄或患甲亢、手背一特徵反映有無糖尿

手背是判斷人體健康狀況的外在指標之一，皮膚、指甲甚至手背是否有肉都不可忽視。來自馬來西亞的黃軒醫師分享了5個貼士，讓大家從觀察手背推測出現時的健康狀況。



手背是判斷人體健康狀況的外在指標之一

👇👇👇5個雙手特徵看你的健康狀況👇👇👇

+ 3

雙手看健康｜1. 手背皮膚

只憑手背皮膚都有機會看出你是否較健康？美國國家醫學圖書館一項研究發現，長壽人士的手背皮膚通常光滑又細緻，除了保養得當，亦有可能是因為他們的血液循環較好。研究人員表示：「血管有問題的人血管壁會變得更硬，靈活性較低，供應血流的皮膚不足，皮膚光澤也會減少許多。」

不少長壽人士都擁有光滑細緻的手背皮膚（《源生罪》）

雙手看健康｜2. 手背有色斑或色素沉澱

如果出現明顯的色斑、色素沉澱，不單因為是老化或曬得多陽光，還可能與潛在健康問題相關，如人體內分泌系統及代謝功能。色素沉澱增多代表皮膚產生過多黑色素，有機會是與荷爾蒙相關的器官出現功能失調，包括甲狀腺、腎上腺等。

如果手背色斑突然變多，也有可能與自由基和氧化壓力有關。細胞代謝過程中產生的自由基一旦過多，便會加劇老化過程，從而出現色素沉澱，形成斑點。氧化壓力則通常來自不健康的生活方式。糖尿病人，或患有內分泌相關疾病，如多囊卵巢症或甲狀腺功能失調的話要特別留意，因為這些現象會更易出現在此類病人身上。

糖尿、多囊卵巢或甲狀腺功能失調病人要留意手背色斑問題（《這份愛要加熱嗎？》）

雙手看健康｜3. 指甲

從一個人的指甲可看到其健康狀況的變化，特別是有否攝取足夠維他命和礦物質。以下是指甲不健康可能會出現的情況：

【1】缺少鐵：可能出現「匙狀甲」（即指甲邊緣上翹），是典型貧血徵兆

【2】缺少鋅：指甲會出現白色斑點或線條

【3】缺少維他命B：指甲脆弱、無光澤，容易斷裂

【4】缺少維他命C/E：指甲的光澤和強度受影響，可能會變得粗糙或顏色異常

【5】甲狀腺功能異常：甲亢患者指甲會變薄，甲低患者指甲則可能出現變厚、變色或裂痕等問題

看指甲形狀及表面都可了解健康狀況的變化（《想見你》）

雙手看健康｜4. 血管

靜脈清晰可見代表血液循環良好或皮膚較薄，但亦可能與血壓、心血管功能或靜脈曲張等有關。靜脈如果比一般人明顯，又伴隨頭暈、疲倦等症狀，可能是出現低血壓或其他心血管問題的癥狀。

靜脈清晰可能與血壓、心血管功能或靜脈曲張等有關（《為何是吳秀才》）

雙手看健康｜5. 手背是否有肉

當手背突然變得消瘦，特別是皮膚變薄、骨骼突出的話，通常是營養不良或肌肉萎縮的徵兆，也代表全身肌肉量正在下降。如遇上這種情況應該及早向醫生尋求專業意見，以避免更嚴重的健康問題，如骨質疏鬆、跌倒風險增加等。

至於手背過厚，或有過多脂肪長在非典型身體部位（如腹部或頸部），則可能是中央肥胖。如你有中央肥胖，就要小心日後患上代謝疾病、第二型糖尿病和心血管疾病的風險。此外手背突然變得消瘦或過厚，還可能與其他健康問題有關，例如癌症、慢性支氣管炎（COPD）或甲狀腺功能異常。詳細要確定健康狀況，可透過血液檢查和評估內分泌系統來確認。

資料來源：黃軒醫師 Dr. Ooi Hean