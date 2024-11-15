保錡主持節目講AV用語被轟低俗　這9個日文「鹹濕」漢字原來咁解!

近日ViuTV正播出由蒙嘉慧（Yoyo）、保錡@ERROR及陳海寧（Dee姐）主持的節目《呢度住吓 嗰度住吓》，拍攝褔岡生活。不過在節目中保錡常常在節目對住小朋友講AV常用用語，惹起不少網民不滿，而保錡也就事件作出回應。

日文中其實有不少漢字，雖然字面有時在中文解釋較為不雅，但其實在日語的意思正常不過，《開罐》就為大家找來9個看似不雅的日文漢字，並解釋其真正意思，去到日本都唔怕大聲講。



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《呢度住吓 嗰度住吓》由Yoyo帶保錡和Dee姐認識福岡生活，首集Yoyo帶二人去跟小朋友學劍道，保錡叫小朋友幫自己綁好衫，期間他突然說出在日本AV內經常聽到女優講的台詞：「Kimochi（舒服）」、「iku（去了）」、「Yamate（不要）」，小朋友即嚇得退後，Dee姐亦說他教壞細路：「你一講熱菇，佢即刻咁樣（嚇親），唔敢行近你。」

在節目播出後，網民去ViuTV社交平台留言轟保錡低俗失禮，影衰香港人，留言：「平時主持之間點口賤都冇所謂，喺一個講禮儀嘅地方咁樣玩？」、「一個角色錯，影響全節目。」隨後他接受媒體訪問坦承表現令人反感，「做人就係要錯就認，打就企定。要學識反思同放過自己。」

話說回來，日文中其實有不少漢字，雖然字面在中文解釋較為不雅，但其實在日語的意思正常不過，以下9個看似不雅的日文漢字，你又是否知道它真正意思?

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9句日文聽似鹹濕其實無色情意思

【1】幼馴染

意思：青梅竹馬

【2】胸糞

意思：心情不快

【3】精一杯

意思：全力以赴

（《内政保鑣》劇照）

【4】大根

意思：白蘿蔔

【5】子供

意思：小孩

【6】用心棒

意思：保鑣

【7】出汁

意思：日式高湯

【8】床屋

意思：髮型屋

【9】うまい棒（美味棒）

意思：日本國民零食之一

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