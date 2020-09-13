日本漢字源自中文，當中有大部份字詞的寫法都與中文繁體字有99%相似。不過，其實有些漢字看似一模一樣，但仔細看卻會發現有些細微差異！就好像最近熱播的《半澤直樹》，正確的「直」其實不是這個寫法！《Opener開罐》為大家整理11個最常混淆和寫錯的日本漢字，快看看自己能答對幾多個！

（你知道《半澤直樹》的正確寫法嗎？《半澤直樹2》）

雖然日文中有很多漢字都跟中文繁體字長得一模一樣，但其實仔細看會發現有細微不同，相信很多日語學習者都曾經「中伏」！《Opener開罐》為大家整理11個最常混淆和寫錯的日本漢字，當中包括《半澤直樹》的「直」字，你知道正確寫法嗎？

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同場加映：7個日文稱呼與中文意思差很遠 女優是否等於AV？

日本會使用漢字，跟香港人常用的繁體字很相近，因此，即使是不懂日文的港人，也能用漢字去判斷說話大概的含意。不過，並非每個日文漢字都跟中文字的意思相通，《Opener開罐》記者整合了幾個最常被混淆意思的日文稱呼，用錯的話後果可以很嚴重！

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