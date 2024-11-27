小紅書列香港人最新8大口頭禪　有事「報東張」、呢句變2024金句

香港人向來有不少「口頭禪」，不過平日自己講唔覺！近日小紅書就有網民笑數經常在香港人口中聽到的口頭禪，部分更是今年才出現的金句，香港人睇到都會回心微笑！



近日有網民在小紅書上以「哪些口頭禪，一聽就是香港人」為題發文，引來不少網民過千個回應，《開罐》綜合了網民留言，發現原來在內地網民眼中，香港人最常講呢七句「口頭禪」！

有事報東張，變了網民口頭禪！（電視截圖)

👇👇👇哪些口頭禪，一聽就是香港人👇👇👇

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口頭禪 【1】【2】「有無yuu會員」「有無yuu儲分」

相信在香港連鎖店買過嘢的朋友都一定聽過呢兩句，只是沒想到呢句話已經深深植入了內地朋友的腦海中，香港人已經「演練」到收銀員仍未開口，已經開定APP準備儲分。

口頭禪 【3】報東張

TVB的《東張西望》多年都帶出不少全城熱話，城中大小事如投訴樓上漏水或者屋企人爭產都會報道，「報東張」已經成為不少網民心目中「搞大件事」、製造迴響的最有效方式，只要有人將事件放上網討論，即有人留言會叫「報東張」。

口頭禪 【4】SOR

「Sorry」的簡稱，在send whatspp的時候經常用到，都市人打多兩粒英文字母的時間也沒有......

口頭禪 【5】SLDPK

「笑X到PK」的英文簡寫，其實寫多過講，是「threads」的潮語，曾被笑解為「少年的拼勁」，及後再因edan呂爵安在直播中向姜濤解釋為「成龍打保錡」而爆紅。

口頭禪 【6】沿途望出車外 是盛放的戀愛, 而我有個秘密亦無害!

由洪嘉豪唱的《黑玻璃》今年成為神曲，可以話唱到街知巷聞，電台又成日播，呢幾句歌詞也唱到朗朗上口，洗腦非常。早前更有男學生在學校辦的singing contest瘋狂走音演繹，短片更廣傳！

口頭禪 【7】唔該，請問呢......

不少內地網民都話香港人若北上講廣東話，都會聽到呢句，或者講「唔好意思請問...」，可見香港人都是禮貎周周......

口頭禪 【8】你「七」街瞓

因接受《東張西望》訪問而成為新聞人物的何太，在一次直播中激動鬧何伯向網民暴露行蹤：「你「七」街瞓，唔好再跟住我。你咁樣爆自己行蹤，激到我幾嬲，係咪想我同你離婚？」自此「七」街瞓便成為香港人口頭禪，連張敬軒也在其個唱大開玩笑，叫觀眾「七」街瞓。