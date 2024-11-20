2024最受歡迎中英文名TOP10出爐　「軒」「晴」2大名字慘變公廁名

不知大家有沒有發覺每逢一段時間，就有一些名字特別常見，而且不同年代的父母所喜愛的改的字眼亦有所不同，以舊時來說50、60年代名字裡擁有「鳳、蓮、娟」字眼的人，於街上10個人中分分鐘有超過三個人，而於90年代相信大家班裡都總有一個「嘉欣」和「子軒」，到底現在最多人改的名字是哪些呢?那些已經OUT呢?一起來看看吧!



身邊總有一個人叫嘉欣（Facebook圖片：蔡嘉欣）

不同的地方，不同的年代父母為子女改名的偏好都會有所不同，舊時可能父母會按當紅的明星和「意頭」來為子女改名，而近年大多的父母都是以個人喜歡或按風水師的建議為小朋友該名。近日有網民於社交平台上分享，有專門幫助父母為孩子改名的網站「NAMECHEF」，公布了香港地區2024最「熱門」的中文名排行榜，數量最多最「大眾」的名到底是哪個呢?你的有上榜嗎?

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最「大眾」TOP 10中文名(男生)

【10】俊熙

【9】子軒

【8】卓霖

【7】俊傑

【6】家樂

【5】子朗

【4】樂軒

【3】子謙

【2】宇軒

【1】梓軒

最「大眾」TOP 10中文名(女生)

【10】樂瑤

【9】梓晴

【8】嘉怡

【7】紫晴

【6】曉彤

【5】凱琳

【4】子晴

【3】曉晴

【2】芷晴

【1】凱晴

其實除了中文名字之外，就連香港最常用的英文名字都同樣有排名，以往大家最常見的「Jason」、「Christy」、「Candy」，「Kelvin」都已經全OUT!以下10個最「潮」的英文名，大家又是否其中之一啊?

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最「熱門」TOP 10英文名(男生)

【10】Evan

【9】Elio

【8】Adrian

【7】Enzo

【6】Asher

【5】Lucas

【4】Liam

【3】Aiden

【2】Ethan

【1】Theo

最「熱門」TOP 10英文名(女生)

【10】Jovie

【9】Hailey

【8】Avery

【7】Elaine

【6】Cynthia

【5】Charlotte

【4】Yuna

【3】Evelyn

【2】Thea

【1】Ayla