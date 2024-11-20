2024最受歡迎中英文名TOP10出爐 「軒」「晴」2大名字慘變公廁名
撰文：白兔糖
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不知大家有沒有發覺每逢一段時間，就有一些名字特別常見，而且不同年代的父母所喜愛的改的字眼亦有所不同，以舊時來說50、60年代名字裡擁有「鳳、蓮、娟」字眼的人，於街上10個人中分分鐘有超過三個人，而於90年代相信大家班裡都總有一個「嘉欣」和「子軒」，到底現在最多人改的名字是哪些呢?那些已經OUT呢?一起來看看吧!
不同的地方，不同的年代父母為子女改名的偏好都會有所不同，舊時可能父母會按當紅的明星和「意頭」來為子女改名，而近年大多的父母都是以個人喜歡或按風水師的建議為小朋友該名。近日有網民於社交平台上分享，有專門幫助父母為孩子改名的網站「NAMECHEF」，公布了香港地區2024最「熱門」的中文名排行榜，數量最多最「大眾」的名到底是哪個呢?你的有上榜嗎?
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最「大眾」TOP 10中文名(男生)
【10】俊熙
【9】子軒
【8】卓霖
【7】俊傑
【6】家樂
【5】子朗
【4】樂軒
【3】子謙
【2】宇軒
【1】梓軒
最「大眾」TOP 10中文名(女生)
【10】樂瑤
【9】梓晴
【8】嘉怡
【7】紫晴
【6】曉彤
【5】凱琳
【4】子晴
【3】曉晴
【2】芷晴
【1】凱晴
其實除了中文名字之外，就連香港最常用的英文名字都同樣有排名，以往大家最常見的「Jason」、「Christy」、「Candy」，「Kelvin」都已經全OUT!以下10個最「潮」的英文名，大家又是否其中之一啊?
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最「熱門」TOP 10英文名(男生)
【10】Evan
【9】Elio
【8】Adrian
【7】Enzo
【6】Asher
【5】Lucas
【4】Liam
【3】Aiden
【2】Ethan
【1】Theo
最「熱門」TOP 10英文名(女生)
【10】Jovie
【9】Hailey
【8】Avery
【7】Elaine
【6】Cynthia
【5】Charlotte
【4】Yuna
【3】Evelyn
【2】Thea
【1】Ayla