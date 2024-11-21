殘廁性交漫畫有上下集？18禁作品出自日本畫師　網民驚揭另一重點

撰文：爆檸哥
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香港廁所協會日前公布最佳公廁選舉結果，惟記者會上展示的投影片簡報，其中一張插圖疑似畫了一男子跟一女學生在殘廁性交，女廁亦畫出女性下體及臀部等敏感部位，引起網民關注，而協會也就此事道歉。那麼該張插圖其實出自誰人手筆呢?

翻查資料，該張插圖是源自日本畫家 KIYO手筆，並是在 2021 年出版的「同人誌」書籍《KIYO 大百科 総集編作品集》中，刊出的其中一張插圖，該書插畫內容包含了各種獨立生活場景的繪圖。有網民更發現該輯公廁畫作還有疑似「上下集」，「上集」是兩名男女生準備進入殘廁，而「下集」則是眾人在廁所外對該男女側目，而男女主角則流露出尷尬表情。

有眼利網民更從公廁性愛漫畫中發現另一「重點」，指在漫畫右邊可見一名中年漢推開廁門，而廁內已有一名女孩，懷疑該畫中男人另有意圖，不過也有網民推測可能畫家只是在表達爸爸陪女兒上廁所而已。

至於其他KIYO作品，也不是張張都含不雅內容，部分都是正常學生生活繪圖，不過的確有部分畫作頗露骨，隱藏「甜」元素，除了「廁所圖」外，還有學生在睡房更衣、男女在露天浴場共浴、一班男女學生在課室上換衫、學生在觀景台的鏡像地板走光等內容，被定位為「18 禁」，當日也有被網民批評。

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