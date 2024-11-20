TVB台慶｜林峯壓軸唱《CHOK》熱爆　不會這11首歌別說你懂得林峯

昨晚（19日）無綫（TVB）《萬千星輝賀台慶2024》，林峯作為特別嘉賓壓軸出場，更一口氣熱唱4首歌《愛在記憶中找你》、《愛不疚》、以及快歌《Chok》及《Nice》，掀起全場高潮。有網民更激讚林峯《Chok》一曲，指他邊度跌低邊度企返起身，「你又點估到當年全宇宙笑佢嘅神曲，宜家變左全晚壓軸演出」，指他是一名全能藝人，演得唱得又跳得。其實當年林峯也有不少好歌，你又懂得幾多首?



林峯繼之前憑《九龍城寨之圍城》陳洛軍一角再次彈起，昨晚在《萬千星輝賀台慶2024》壓軸出場，網民激讚其熱爆表現，有人更重提當然因為Chok一曲令他被取笑替他不值，「當年覺得佢好陰功，明明睇得唱得，比無綫吹棒得過火左，搞到比人笑。好彩佢爭氣又頂得住，吐氣揚眉」，更有網民力撐他另一首快歌《Let's get wet》 是「最性感嘅廣東歌」！

《九龍城寨之圍城》劇照

4４歲的林峯加入無綫多年，拍劇之外亦唱過不少主題曲、插曲、片尾曲，令他十分入屋，亦陸續推出首經典，如《愛不疚》、《愛在記憶中找你》等。大家又識唱幾多首?

👇👇👇按圖看林峯11首經典歌👇👇👇

+ 6

１..記得忘記

林峯首次為TVB 劇集唱的歌，是《再生緣》的片尾曲，一向挑剔的連登仔都大為欣賞，在帖子《林峯最好聽嘅三首歌》中排名第一。

2.愛在記憶中找你

劇集《歲月風雲》插曲，令林峯獲得首個勁歌金曲獎，「如果可以恨你，全力痛恨你」，真係見字有聲。

3.愛不疚

《溏心風暴之家好月圓》插曲，「『放手，放開所有，彼此更自由」個個都識唱，不過好多時都只記得歌詞，load一陣先記起歌名。

👉👉👉移民加拿大｜遲遲未批永居！港媽擔心病兒無藥食：最壞打算回香港

4.幼稚完

劇集《雷霆掃毒》片尾曲員在網絡午經「一人一首聽親都會感觸想喊嘅歌」，經常出現，被喻為是林峯的巔峰之作之一。

5. 我們很好

有國語及廣東話兩個版本，有趣嘅係，MV分別由余詩曼同湯怡做女主角，夠曬大卡士，似乎國語版比較 HIT。

6.如果時間來到

2009年主打歌，“分別喺港台同 TVB 都拎過兩週冠軍，當年新一代宅男女神徐淑敏，是MV女主角，現在已是幸福少奶奶。

7.明天以後

林峯罕見的合唱歌是對手是以唱功了得的泳兒。胡鴻鈞亦有在 YouTube 節目中翻唱，距離歌曲推出已 16年。

8.直到你不找我

林峯”張美賢，鄧智偉歌曲鐵三角代表作之一。曾因2010年巴士「賜座男事件」，被改編為《直到你刮到我》熱爆網絡。

9.忘記傷害

大熱劇集《律政新人王》主題曲，晚晚九點半捕住電視，經過咗差唔多廿年，都仲識唱「忘記受過傷書，施捨最假的愛」。

10. Let's Get Wet

定改以往情歌王子形象，曲風突愛 更係佢首個紅館演唱會嘅名，當年有唔少網民覺得，林峯膠化」由此曲開始。

11.Chok

同年奪得亞太區最受歡迎男歌手，全城嘩然，林峯幾年後透露，曾要求頒獎單位，「唔好頒俾我冒拎獎時好唔舒服』，之後一度淡出樂壇。