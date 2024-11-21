這3種藥物別擅自停用！外用藥物也小心　醫生警告:隨時令病情反彈

隨著現代醫學進步，有不少病症都可以透過藥物治療或控制、消除不適。早前有醫生就在YouTube上拍片分享到，其實有些藥物並不能自行停止服用，否則有機會引起嚴重問題，甚至提高死亡率。



（YouTube截圖）

香港家庭醫生劉榮幹醫生最近在他的YouTube頻道「Dr. Rex 醫學幼稚園」 上分享，有3種藥物大不能胡亂停止服用。劉醫生指出，有很多藥物若是長時間、大劑量服用，其實會與身體有互動並達成平衡。身體感覺到藥物的輔助，就會自動增加或減少某方面的功能和分泌。就類似拔河一樣，兩邊力量一樣才能達致平衡點，但若另一邊突然消失、出現大動作就會引發問題。劉醫生就列了以下3類藥物不能擅自停服：

（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

不能擅自停服的藥物｜1. 各樣精神科藥物

例如抑鬱症或用於放鬆的藥物等，需要服用多個星期的藥物。劉醫生表示，以「血清素」藥物為例，當患者長期服用，身體感覺到中樞神經內血清素充足，但若突然停藥，身體會反應不過來，以致腦內的血清素減少，但身體對血清素的反應仍維持於遲鈍的狀態，令大腦感受到的幸福感下降，從而產生脫癮症狀，令抑鬱症惡化，甚至比當初開始食藥更嚴重。用於治療思覺失調、放鬆神經的藥物亦一樣，所以若你服用精神科藥物相當劑量，以及已服用一段時間，千萬不要擅自停藥。

不能擅自停服的藥物｜2.類固醇

用於治療類風濕關節炎、紅斑狼瘡、哮喘及慢性腸炎等的類固醇，若已長期服用並大劑量，亦不能隨便停用。醫生指類風濕關節炎病人通常需要服用「Prednisolone」，它是人工合成模仿腎上腺分泌荷爾蒙「Cortisol」（皮質醇）的人造藥物。

而長期服用「Prednisolone」身體就會產生較少皮質醇，忽然停用藥物令身體不夠皮質醇，病徵就會出現，亦有機會產生腎上腺危象，出現脫水、低血壓，甚至休克。皮質醇控制身體發炎反應，若嚴重不足，有機會會引發嚴重發炎反應，包括產生細胞因子風暴、血管擴張、令血壓暴跌，重要器官無血到，死亡率就會變得很高。劉醫生就警告，指即使只是使用搽或噴的類固醇藥物，若外服已一段時間，劑量也大，亦一樣要小心。

（gettyimages）

不能擅自停服的藥物｜３.乙型接受體阻斷劑

最後一種藥物則是「Beta blockers」乙型接受體阻斷劑。這類藥物有些人用於緊張、手震、心跳快時服用，一般一天吃幾次，主要作用是令心跳減慢，沒有那麼大力和快， 也常用於心臟病、心血管收窄又或者有血壓高的病者，以減低病徵。若已食一段長時間卻突然停服，身體的平衡狀態就會被打亂，病情會反彈。

劉醫生提醒，若病者希望停藥，應該跟醫生溝通，視乎情況花幾個禮拜至幾個月的時間慢慢減藥，讓身體慢慢適應、以溫和做法循序漸進，直至達至新的平衡點才可以真正停藥。