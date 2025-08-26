白衫泛黃有汗漬點算？洗衣店教1日常清潔用品+4個步驟　瞬間還原

夏日高溫襲人，一踏出家門便汗流浹背，回過神來才察覺衣領或袖口已悄然染上一片片黃色污漬，不僅影響衣物外觀，更成為許多人在炎熱季節中的共同困擾。而近日台灣知名網紅「魚漿夫婦」就發文分享一個實用的清潔秘訣，引起極多網民留言討論。



近日，知名網紅「魚漿夫婦」在社交平台分享了一則實用清潔秘訣，他們轉引一名日本網友的方法，指出黃漬的主要成分其實是蛋白質，「主要來自皮脂和角質氧化後的殘留物」，想要有效清除這類污垢，關鍵在於使用「含酵素的洗碗精（洗潔精)」，並遵循以下的四個簡單步驟。

步驟一：在桶裏倒入洗潔精與水，比例大概為1:4

步驟二：其後將泛黃衣物浸泡，針對污處輕柔搓洗

步驟三：接著倒入約60°C的熱水，靜置一小時

步驟四：最後再以洗衣機進行清洗與脫水，衣物即可恢復潔淨。

水温是關鍵

魚漿夫婦亦表示如果是白衣服或枕頭套的頑固黃漬，則可以先用中性洗劑清洗，再加上氧系漂白劑，最後配合小蘇打一起加熱，就可讓布料煥然一新。魚漿夫婦也特別水溫控制的重要性，因溫度過低會影響清潔效果，而過高則可能破壞酵素活性，因此維持60°C左右是成功去漬的關鍵，亦提醒操作時記得保持通風。

帖文一出後引來極多台灣網民留言討論，有不少網民都在留言底下分享自己使黃漬的經驗，「小蘇打+溫熱水泡半小時，或是小蘇打+冷水泡一晚也可以有一樣效果」、「純白衣服很簡單啦，除霉劑噴一噴放兩三小時，再用清水沖洗乾淨就可以」、「雙氧水一瓶加水，泡一下之後全部一起倒進洗衣機配合洗衣劑洗，什麼顏色都活過來」，亦有部份網民認為極難調節保持60度，「維持一小時水溫60度，覺得很困難，應該是初始溫度60就好了吧？」、「怎麼調水溫60度？用溫度計嗎」。

