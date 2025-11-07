辭職一定要派散水餅？網民激辯虛偽VS唔識做：散水餅文化呢代終結

打工仔Last day要派散水餅已成為香港職場一項不成文規定，購買點心或小禮物分發給同事，以示「好來好去」和感謝。而近日就有網民表示散水餅文化應該被終結，引起網民對這個職場傳統的激烈爭議。



Threads截圖

網民在社交平台上分享，她表明自己是裸辭「今日last day，無買散水餅，夠鐘就走人」，更明確表示不願意進行任何形式的虛假社交「唔想影啲無謂嘅合照，唔想見到啲人假惺惺嘅樣」，最終將矛頭指向醜陋的職場文化，直言「散水餅文化應該要喺呢一代終結」。

「散水餅」是人情世故

這則貼文迅速引起熱議，而網民留言的態度主要分為兩派。一部分傳統觀點認為「散水餅」是維繫人脈的人情世故，都可以為日後鋪路。有網民提醒，今日留一線，日後好相見，「唔熟都請人食件餅，熟嘅就出來食餐飯」，認為「識人好過識字，舊同事就變成你的人脈」。

拒絕假惺惺與無謂消費

另一部分網民則認為「散水餅」是無謂消費，只是一個形式「散水餅只係話比人聽我係自己辭職嘅」，同時亦表示不理解「其實我一直都唔明做咩要走嗰個人，洗錢買餅比大家吃」，有網民都表示同感「做得唔開心，仲買咩散水餅，唔通走個日先嚟扮Friend」，以及有網民指出「散水餅，手信文化都係需要終結，完全冇意思」。

《愛回家開心速遞》劇照

近日，都有打工仔食到同事派的「寵物月餅」散水餅，充滿黑色幽默。網民留言中，有人提出用「狗餅」換個靚盒假裝自製，也另外有網民透露自己「當年派蕉比最憎嗰個」，而有人分享自己散水的時候好想食乳豬，所以「買咗隻乳豬請公司同事食」。

從網民留言可以看出，原來散水餅都可以反映職場人際關係。有網民表示，派不派散水餅還是要分情況考慮，「都係睇下身邊的同事好唔好」，如果離職時「走得開心就梗係要買散水餅」，如果工作做得不開心「唔好話散水餅，say goodbye 都慳返」，有人總結「關係好咪買，唔好咪拜拜」。