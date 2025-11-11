新聞女王2｜高海寧演政府新聞主任　現實是超筍工！起薪有呢個數

《新聞女王2》在香港和國內熱播，佘詩曼、高海寧、李施嬅、黃宗澤等星級演員在劇中大鬥演技。當中飾演政府新聞處新聞主任Cathy許詩晴的高海寧一出場即相當有氣勢，高跟鞋再加一身行政套裝，氣場壓得住一眾採訪記者。戲中政府新聞主任看似有好大權力，但究竟現實生活中，新聞主任其實係做甚麼？待遇如何?是否讀新聞系才可入職？《開罐》為大家一文睇清！



《新聞女王2》影片截圖

新聞主任職系｜3大類別

根據政府新聞處的資料，其實新聞主任職系人員的工作大致分為三類：(a) 一般工作：負責有關新聞及公共關係的工作，(b) 美術設計：負責設計及美術的工作，以及(c) 攝影及視像製作，負責攝影、視像拍攝及視像剪接的工作，所以新聞主任職系人員唔一定個個好似高ling咁要出來跑。

此外，新聞主任職系的招聘職級一般為助理新聞主任。部門主要透過內部晉升，來聘任新聞主任或以上職級人員。若有需要時，部門亦會直接招聘新聞主任或以上職級人員。

《新聞女王２》YouTube截圖

新聞主任職系｜入職條件

新聞主任職系不同工種的入職要求及職責都各有不同。戲中高ling屬於的類別，應該就是一般工作的助理新聞主任(a類)或以上職級。該職位的入職條件不算高，只需有大學學位、綜合試中英卷有「二級」成績、《基本法及香港國安法》試及格即可。

a類：一般工作

申請人須：

(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；及

(2) 在綜合招聘考試(見註五)的能力傾向測試取得及格成績；及

(3) 在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)的語文能力要求方面取得「二級」成績，或同等成績；以及能有效地以中文和英文溝通；及

(4) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

《新聞女王２》YouTube＠TVBUSA截圖

職責：

助理新聞主任(一般工作)主要被派駐在政府新聞處、政府總部新聞組及部門新聞公共關係小組從事有關新聞事務、宣傳及公共關係的工作。他們主要負責大眾傳播研究、統籌新聞發放及傳媒採訪、宣傳、推廣及處理緊急事故的工作。他們或須輪班工作。

b類：美術設計

申請人須：

(1)(a) 持有香港任何一所大學頒發的美術設計學或有關科目學士學位，或具備同等學歷及在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)的語文能力要求方面取得「一級」成績，或同等成績；以及能有效地以中文和英文溝通；或

(b) 持有香港任何一所專上院校頒發的美術設計學或有關科目經評審副學士學位/高級文憑，或具備同等學歷；及在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科取得第2等級或以上成績，或同等成績；以及能有效地以中文和英文溝通；或

(c) 持有註冊專上學院註冊後頒發的美術設計學系或有關科目的文憑，或具備同等學歷；及在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科取得第2等級(見註四)或以上成績，或同等成績；以及能有效地以中文和英文溝通；或

(d)(i) 在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，或具備同等學歷；或

(ii)在香港高級程度會考考獲兩科及格，並在香港中學會考另外三科考獲第3等級/C級或以上成績，或具備同等學歷；及

(iii)在平面設計或廣告設計公司具有至少三年美術廣告設計工作經驗；及在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科取得第2等級或以上成績，或同等成績；以及能有效地以中文和英文溝通；及

(2) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

《新聞女王２》YouTube截圖

職責：

助理新聞主任(美術設計)主要在政府新聞處轄下分組或被派駐政府總部新聞組，或其他部門的新聞及公共關係小組，負責美術設計及正稿製作，範圍包括宣傳資料、書刊、展覽設計、陳列以及供演講用的視聽輔助工具等，並須協助妥善管理及保養有關之器材。他們可能須輪班工作。

c類：助理新聞主任 (攝影及視像製作)

申請人須：

(1)(a) (i) 持有香港任何一所大學頒發的學位，並以攝影或視像製作為選修科目，或具備同等學歷；及(ii)在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)的語文能力要求方面取得「一級」成績，或同等成績；以及能有效地以中文和英文溝通；或

(b)(i) 持有香港任何一所專上院校頒發的經評審副學士學位/高級文憑，並以攝影或視像製作為選修科目，或具備同等學歷；及(ii)在香港中學文憑考試或在香港中學會考中國語文科及英國語文科的語文能力要求方面取得第2等級或以上成績，或同等成績；以及能有效地以中文和英文溝通；或

(c)(i) 持有註冊專上學院註冊後頒發的文憑，並以攝影或視像製作為選修科目，或具備同等學歷；及(ii)在香港中學文憑考試或在香港中學會考中國語文科及英國語文科的語文能力要求方面取得第2等級或以上成績，或同等成績；以及能有效地以中文和英文溝通；或

(d)(i) 在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港高級程度會考考獲兩科及格，並在香港中學會考取得另外三科考獲第3等級/C級或以上成績，或具同等學歷；及(ii)具有至少三年全職攝影師或剪接師的工作經驗；及

(iii)在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科的語文能力要求方面取得第2等級或以上成績，或同等成績；以及能有效地以中文和英文溝通；及

(2) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績(見註六)。

職責：

助理新聞主任(攝影及視像製作)主要在政府新聞處轄下分組或被派駐政府總部新聞組，或其他部門的新聞及公共關係小組，負責基本的攝影或視像製作，並須協助妥善管理及保養有關之器材。他們可能須輪班工作。

新聞主任職系｜工作範圍

在戲中高ling主要負責做應對傳媒的工作，或者開記招，但其實新聞主任的工作也相當多樣化。除了在政府新聞處內工作外，還會派駐其他政府部門，工作包括有：

(a) 新聞

發放新聞稿、特稿、政府政策的消息、例行通告及天氣報告，以及提供諮詢服務。

(b) 宣傳事務

舉辦政府大型宣傳活動和節目、製作展覽、宣傳短片及刊物，以及管理社交媒體等。

(c) 大眾傳播研究

每日早上會就報章重要新聞和評論撰寫傳媒報道摘要，並因應社會熱點議題編寫專題報告，確保政府決策層適時知悉輿論及公眾對政府政策的反應。

(d) 海外公共關係

負責在香港以外地區推廣香港，包括聯繫駐港的外國傳媒、處理傳媒查詢、提供資訊、安排新聞簡報會及採訪、為訪港的新聞從業員安排訪問行程等。派駐海外的新聞主任則為當地市民及傳媒提供新聞和資訊，協助舉辦活動宣傳香港；派發刊物，以及製作宣傳短片。

新聞主任職系｜薪酬待遇

來到最重要的薪酬部分喇！究竟做新聞主任人工有幾高呢? 職系內不同級別人工待遇當然有分別，助理新聞主任的總薪級表第14-27點，即$33,405-61,865，但若非學位持有人獲得聘用為助理新聞主任(美術設計)或助理新聞主任(攝影及視像製作)，其入職薪點會比起薪點低兩點，即由第12點作起薪點($29,995) 。

剛才有提過，新聞主任多由助理新聞主任升上去，「坐正」之後個薪酬更相當吸引，而且還有機會逐級升，由新聞主任、高級新聞主任、首席新聞主任、總新聞主任以至到首長級別！

首長級人員 首長級薪級表第2點起 （＄194,825起)

總新聞主任 總薪級表第45-49點 ($127,700-147,125)

首席新聞主任 總薪級表第40-44點 ($101,775-119,650)

高級新聞主任 總薪級表第34-39點 ($82,330-97,575)

新聞主任 總薪級表第28-33點 ($64,780-81,510)

助理新聞主任 總薪級表第14-27點 ($33,405-61,865)

新聞主任職系｜申請手續

上述職位並非長期招聘。若有空缺，招聘廣告會上載至公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)。申請表格 [G.F. 340 (7/2023修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取；或可從公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)下載。