HR請人13個求職者NG行為　入職為學習、這個英文字唔識讀即fail

香港就業市場持續低迷，失業率居高不下，求職競爭日益激烈。近日有網民在連登討論區發佈「Office工求職伏位清單」，詳細列出13項在HR眼中的求職者致命傷，更稱如果一個求職者身上中3點或以上，「建議你叫佢即刻走」，而該帖文迅速獲得大量回應。



連登討論區

有網民在連登討論區以「13個伏interviewee象徵」，清楚撰寫了13種伏求職者的象徵，更明確表示此清單僅適用辦公室職位，強調若求職者符合其中三項以上特徵，建議直接結束面試，雖然部份論點具爭議性，但還是可以斟酌留意一下！

《和解在後》劇照

求職者伏位一：轉工次數過多

對於有新員工入職，公司亦要安排人事資源進行培訓，亦要浪費一段時間好讓新員工對公司業務上手，如果在短期內頻繁轉工，很自然便會擔心員工不久後會否離職，浪費公司資源，亦會視為缺乏忠誠度與穩定性的警訊。

求職者伏位二：CV修圖過火

適量的修圖可以令自己給別人的印象有所加分，但過度修圖的履歷照片可能引發誠信疑慮，當實際樣貌與照片差距過大時，容易給面試官負面第一印象，容易令對方感到不滿或覺得求職者不太誠實。

求職者伏位三：CV有錯字

CV作為最重要的求職工具，雖然HR在檢視求職者履歷時都是快速查看，但在注重細節的辦公室環境中，被HR發現履歷中出現錯別字會大大扣分，有機會吸引一種不夠專業嚴謹的印象。

求職者伏位四：要求薪金與市價有較大出入

如果通常做開某一行工作，求職者的理想薪金都會開咗合理範圍內，但如果期望薪資偏離市場行情，顯示求職者對行業認知不足，可能出現問題。

求職者伏位五：近幾年結婚的女性

近幾年結婚的女性，會擔心他是否有生孩子的計劃，因屆時需要放產假，會造成職位空缺與人事成本增加，影響效率之餘，亦有機會造成其他同事的不滿。

《和解在後》劇照

求職者伏位六：網上面試不開cam

自從疫情過後，有部份公司見工可以網上視像面試，但求識者如果進行視訊面試卻不開鏡頭，就有機會被解讀為缺乏誠意、沒禮貌或試圖隱藏外貌。

求職者伏位七：略懂廣東話

雖然香港是多元社會，辦公室處理的文件有部份行業更是以英文作溝通，但在香港職場，廣東話溝通能力至關重要，長期居留卻不願學習本地語言，可能被視為適應能力不足，在日常與同事交流中亦有機會發生溝通問題。

求職者伏位八：空手上陣

HR一般都會想在面試時知道求職者的實際能力，有部份工作更要求有作品集，但如果求職者「兩手fing fing上嚟，叫佢show下d work只能睇佢部手機」，僅能展示手機內容，顯得準備不周且對機會不夠重視。

求職者伏位九：超過35歲才轉行

轉行本質上是沒有問題，但如果在超過35歲後才轉職，會容易被質疑學習能力與適應力，可能傾向選擇更年輕的求職者。

求職者伏位十：評價公司

無故隨意評價公司，不論是舊公司還是新公司，都會讓人認為求職者諸多不滿，顯示缺乏職場禮儀，因此除非當面試官問起，也不宜無故評論前公司。

《和解在後》劇照

求職者伏位十一：讀音錯誤

網民就以threads為例，有部份人會將其讀做「脆」，「或其他完全唔啱既讀音」，容易令HR誤會求職者只會跟潮流唸，實際不懂英文。

求職者伏位十二：入職為學習

始終公司是作商業用途，因此除了學習之外，應該表示自己會努力工作，為公司帶來實際收益，而非過度強調學習意願。

求職者伏位十三：身材

雖然涉及外貌歧視，但在重視形象的商業環境中，儀容管理不佳可能影響客戶觀感，也認為肥或禿頭的人，一般藉口都比較多。

帖文隨即引來極多網民留言回覆，網民反應兩極，有部份網民反對樓主觀點，「樓豬係咪唔知咩叫家庭崗位歧視條例」、「真心想學嘢，我個行行頭好細，份工基本上你啲知識經驗問兩問就會露底，亦拎唔到啲咩出嚟，見工可能會直接叫你做個presentation」、「其他絕大部份既伏點，都係你見到佢份cv已經可以screen走佢，而唔會成為interviewee」。

也有部份網民認同樓主，「公司新請個同事一過 probation 就大肚，然後佢放產假就你要頂埋佢d 嘢，咁俾著你，都會強烈要求公司唔好請啦係咪」、「肥西我同意，一個人肥有幾個缺點：懶、好多藉口、半途而廢、唔會自我檢討」、 「當你試過抱住『試下唔好年齡歧視，請下囉』嘅心態請過一個中年人轉行入嚟然後奶晒野果陣，就知咩叫伏」。

資料來源：連登討論區