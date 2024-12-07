與巨根男做愛「更深就超級痛」女子苦呻無福消受　網民教絶招解決

性生活是維繫一段感情很重要的關鍵，一名台灣女網民分享，和男友交往一年，愛愛過程都沒有真正享受到，因為男友下體比較粗，再深入就會超級痛，好奇問大家該怎麼辦？貼文一出後，引起廣大網民熱議。



【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 6

這名女網民在Dcard以「男友太粗進不去」為題，指出和男友交往一年多以來，每次愛愛總是很克難，因為男友的尺寸實在太粗，就算做足前戲、使用潤滑劑，都是「進到一半卡住，再進更深就超級痛」，讓她相當苦惱。

【相關圖輯】男人鼻子大小反映性能力？專家揭真相 勸勿做陰莖增大術（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

這名女網民進一步說明，男友長度算正常，但粗度卻有大概3根手指寬，即便男友很溫柔、氣氛也融洽，但始終無法享受愛愛的過程。

貼文一出後，不少網民都給出實用建議，紛紛表示：

「應該是角度，下面墊枕頭看看」

「潤滑液除了塗很多還要看塗哪裡，男生那邊也要塗，但最重要是女生洞口上上下下左右，大範圍的塗好塗滿」

「剛開始接觸性行為，所以進去有時候還是會卡，但我發現只要把骨盆稍微後傾就一定順利」

「進去前+進去時用跳蛋震動刺激外面，會減輕很多疼痛喔」

「平常可以自己幫陰道按摩，也可以用一些情趣用品來適應，陰道的肌肉是會越使用越有彈性的」。



【相關圖輯】女子遇上絕世好男友「只有一缺點」上床由頭演到尾：應該結婚嗎？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

此外，也有過來人分享：

「我之前也有一樣的狀況，一開始都是慢慢試，習慣手指進來不會痛之後再嘗試後續，大概試了5-6次以上，用很多潤滑劑再慢慢推進來，這個過程一定會超痛但就是能忍則忍，不能忍慢慢退出，一直到那個痛感在你可以忍住的範圍內進來就成功了！最重要的就是當下一定不要緊張，放鬆心情，相信你們會成功的。」



【相關圖輯】性愛｜醫生警告勿在一傢俱上進行性行為 泌尿道感染風險大增（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

延伸閱讀：

影／高手在民間！休旅車打倒車檔滑進超陡停車場 網憂安全：法規給過？

太衝擊！日本人來台驚呼「好臭」 掀一票共鳴：這地方最可怕

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】