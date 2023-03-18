面相｜床事強弱全寫面上！玄學家揭6大男生性能力超強相學特徵

瘦就等於性能力差?鼻大性能力強?人們常常說，當你有「性福」便必定會「幸福」，而的確「性事」在一段關係中亦是相中重要的元素之一。但大家知不知道，想要知道男生的性能力強弱，其實從他們的面相便可看得「一清二楚」，表露無遺。為此，《開罐Opener》請來了90後玄學家謝柳汝Tasha教教大家如何一眼看穿男生們的性能力，大家快看看吧!



大家應該不少聽說「鼻大性能力一定強」，但究竟是否真的呢?玄學家謝師傅表示，「鼻」的確是最容易看得出對方性能力的器官，而面相學中亦有一種「小人相法」，若將小人相法放在臉上，鼻就等於性器官，而且越大就代表越有能力。但除了鼻，謝師傅指從眉、耳朵、喉核等等的男性特徵都可看得出對方的性能力。

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好奇對方性能力強或弱?那便快看看謝師傅所教路從這6大特徵看出男生的性能力吧!

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從6大特徵看性能力

1.毛髮類 （頭髮、髮鬢、眉毛、鬍鬚、體毛）

雄性激素能助長毛髮成長，而毛髮粗幼亦與其有密切關係，所以頭髮及髮鬢濃密、眉毛粗壯、鬍鬚密而亮、體毛包括胸毛及腳毛，都能反映男生的雄性激素旺盛與否。

2.耳朵

中醫角度「腎開竅於耳」，即腎功能旺弱就表現於耳朵，而腎功能一直與性功能連結，所以男性耳朵大且飽滿不鬆弛，就表示他先天的腎氣足，便能顯示其為性能力強的男性。

3.鼻子

鼻是最易看到與性能力的器官，面相學有一說法叫“小人相法”剛巧小人相法放在臉上，鼻就等於男生性器官，所以越大越有能力。

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4.喉核

男性的第二性徴，能反映雄性激素分泌狀況，當然越明顯越能反映該男生雄性激素分泌，激素分泌多自然性能力也相對較強。

5.嘴唇

某些男生平時喜歡咬嘴唇、舐嘴唇，別以為他正思考重要的事，因這個動作其實反映，他正在搜尋「獵物」，蠢蠢欲動，「食咗你都唔知」。

6.體型

肌肉成長是因雄性激素作用所致，所以肌肉發達即代表雄性激素可正常發揮；過瘦或過胖的男性，其激素就發揮不夠好，尤其是較胖的人，因體內雌激素升高會導致脂肪積聚，亦抑制咗雄激素產生。