移民英國4大長老不支持點算？移英KOL拍片剖白坦言難開口：似攤牌

自英國推出BNO VISA 5+1 之後，近年有不少港人，尤其後生仔移民英國。但移民始終是一件大事，不少年輕人或家庭都困惑，如何跟家中年長父母交代移民的決定。近日有移英的香港YouTuber分享，當日決定移民英國時如何跟四大長老交代的心路歷程，更將過程比喻為似「求婚攤牌」，惹來不少網民正反熱議。



YouTube@EE fishing截圖

移英港夫婦Eric和Eeyore不時在其YouTube頻道「EE Fishing」分享移民生活點滴，近日他們拍攝片段表示，不時會收到觀眾來信求指教移民面對的難題，其中有觀眾表示１年前已想移英，唯因長老（父母)不支持而擱置，詢問應該如何處理。

二人籍個人經歷和感受安慰觀眾，均同意當日決定移民時，最困難是向四大長老「攤牌」，通知他們移民一事：「當時個腦淨係有攤牌呢兩個字，跟住諗台詞再擇個吉日」。他說當日要諗好成個故事如何告訴他們，說服他們去同意移民這回事。「在我哋後生角度，係希望攤牌得到長老認同。」而Eeyore則認為這個攤牌似「一棍拗落去」，「在腦內同自己講只是通知你，不理你是否同意，但其實內心好驚佢哋唔同意」。

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他們表示，年輕人的諗法是，在出發前已做不少資料搜集，已夠成熟想好將來及會為自己負責任，「做咁多嘢唔係希望你同意，而係你應該同意」，他以「求婚」來比喻跟父母表達要移民的決定，指沒有「失敗」的可能，因為「無論對方答願意或不願意，都是拿隻戒指塞落去。」

他們也嘗試站在長老角度來猜度對方想法，「(父母)應該整個腦係諗：我啲仔女會離開我，我將會好孤獨」，初為父母的他們也認同父母會好不捨，一方面支持子女做喜歡的事，另一方面養大了子女離開會很難過。而在「攤牌」期間彼此可能都說了難聽的話，但其實當中沒有仇恨在內，父母「都係鬧住關心你」，但雙方的壓力都會好大，也認同不論父母是否支持，移民本身件事都是比較傷感。

他們透露，移民後當在facetime分享快樂的生活點滴，在長老角度見到你開心和安定，會比起你事前千言萬語更有說服力，「你的安全和快樂，就是認同你移民的一樣好重要的事」，加上BNO VISA推出已一段日子，已有不少人移民，對長老來說子女移民「無咁難消化」。而且Eric指以前移民叫離別，現在最多叫暫別，可經常返港，「難聽啲只係過來公幹」，最後他們總結移民不是向別人交代，不是跟人說移民是對，「最難係話比自己聽你係啱」。

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短片播出後不少網民留言反應兩極，不少人認為兩人講出了年輕人移民的心聲，「是出走還是留低，是堅持還是放棄，老土(套)d講全是個人意願及選擇，並不存在對或錯」、「移民實實在在要同家人分離, 照顧的責任無法好好履行, 壓力好大」、「離開家人，獨自面對生活本來就係人生必經階段」、「只是在重複上一代的經歷，四大長老應該會心同感受」、「以前打長途電話，10幾蚊一分鐘，好肉痛，又唔捨得收線。依家唔同晒，WhatsApp 任傾·放題咁傾」、「叫埋4大去咪得囉」。

不過也有網民不認同仔女留下父母移民的決定，「你哋覺得視像通話就可以慰寂到父母？父母需要人陪去睇醫生，視像可以解決到？」、「自私的想法⋯⋯父母從細養你更大，話走就走，有冇想過父母老咗要照顧責任」、「絕大部份當初想移民嘅人，都以小朋友嘅未來為藉口；但想返嚟嘅時候就以照顧父母為藉口！人類最醜陋之處在於以為呃到自己就當冇事發生」。大家對於年輕人移民又有何睇法?