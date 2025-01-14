2025九宮飛星風水佈局｜麥玲玲蛇年11大吉凶風水陣+病位/凶位化解

農曆新年又就快到，每年的吉位、凶位、風水陣及風水佈局，九個星位都會因應九宮飛星有所不同，而每個宮位亦是對應着不同的吉凶事宜。想化病位，催財旺桃花，或者九宮位有甚麼擺放宜忌？《開罐》找來堪輿學家麥玲玲師傅教教大家，蛇年11大簡易風水陣，助妳全方位提升！



提提大家！流年風水陣都是以每年的「立春」為界，而並非正月初一。換言之，以下的10大風水陣的正式適用的時間為，西曆2月3日晚上10時12分，持續到2026年2月4日早上4時3分。而且風水陣的方位都是以家中大門坐向為出發點，所以大家設置風水陣前要記得先查看家門方位喔！

1.出Pool風水陣：催旺東南桃花位

今年的東南方為流年的桃花位，若果大家想要提升姻緣運勢或快快找到理想伴侶，不論在家還是公司，甚至床頭和辦公室都於東南方位佈局效果會更佳。

東南方：桃花位

佈置物品：

1.擺放水種鮮花

2.佈置粉紅水晶、紅紋石、紅色絲帶花或蝴蝶擺設，既可以點綴空間，也能提升桃花運。

避免：

1.放置過多黑色或深色物品，因這些顏色屬孤寡，會削弱姻緣力量。

2.甜蜜蜜風水陣：化解西北是非星

情人夫婦們想要新一年愛得更加甜蜜，感情與日俱增，就一定要在西北方位佈局。因為今年的西北位有是非星降臨，會對情感關係帶來負面影響，特別是睡房位於西北的家庭，更需小心防範，否則會爭吵連連。

西北位：是非星

佈置物品：

1.擺放紅色物品，如九枝紅玫瑰，但一定記得要去葉，才可以控制是非星的力量。

避免：

1.用紅色絲帶或小擺設點綴西北方，增強夫妻情感與諧和

2.避免擺放綠色物品

《背著善宰跑》劇照

3.結婚添丁風水陣：喜慶位正東

今年的正東位是喜慶位，代表一切的喜事，若果大家希望今年結婚，又或者生小朋友的話這個風水陣就最適合你啦！

正東位：喜慶位

佈置物品：

1.放置紅色或綠色物品，如泥種植物或果實盆栽。

2.擺放孖公仔或鴛鴦擺設，對已拍拖多年的情侶非常有助。

資料圖片

4.保飯碗風水陣：穩住「靠山」

想要保住自己飯碗，就一定要有「靠山」，大家要注意自己辦公室座位是否背後沒有任何大物遮擋，如牆或者高櫃。若果沒有的話打工仔的運勢會被削弱，易受煞氣所沖。

佈置物品：

1.如果背後空曠，可掛上意象祥和的山水畫、加高椅杯或擺放八粒石春。

2.家中的沙發也最好靠實牆或高闊穩重之物，否則也會出現「欠靠山」的意象。

5.升職加薪風水陣：催旺正西文昌星

今年的文昌位在正西方，大家想要升職加薪，就可以在家中或辦公室於該方位擺放流動性強，而帶有綠色的物品來催旺文昌星和當旺財星位置，增加升職機會。此外，正東的九紫星語也是今年最強的吉星，大家也可以於該處佈局增強運氣！

正西方：文昌位

佈置物品：

1.擺放四枝富貴竹或其他流動性強的綠色植物

2.正東位置放置紅色物品或紫晶擺件

正東位置放置紅色物品或紫晶擺件可催旺文昌位(資料圖片)

6.生意蒸蒸日上風水陣：催旺財星和六白星

自僱人士和各位老闆們，想要新一年生意更好，今年的財星於正東面，而六白星則在正南位，大家可以於該兩個方位佈局提升財運。此外，大家還可以在商鋪或辦公室門口外擺放貔貅來招財，還可以於收銀機或保險箱附近擺放聚寶盆等嘅風水物品，以作守財之用。

正東位：財星\喜慶星

正南位：偏財星/武曲星

佈置物品：

1.正東擺放大葉植物或象徵財富的金元寶物品。

2.正南可多用黃色或金色物品，如黃晶或金髮晶。

3.在商舖門口擺放貔貅招財，收銀機旁可擺放聚寶盆。

7.避開是非風水陣：避免動土

今年是非星位於西北方，想要減少是非之爭一定要切忌經常搬動物品或擺放流動性過強的物品，因為動土會易引發爭吵衝突！

方法：

1.擺放紅色物品或黑曜石水晶減弱是非星力量。

8.吸人緣風水陣：東南桃花位

桃花除了戀愛還代表人緣，想要改善或增強人際關係，便要於東南桃花位佈局啦！

東南位：桃花位

佈置物品：

1.水種植物，顏色越鮮艷越好可增強人際關係

2.想在辦公室佈陣，於桌面放一盆簡單的水種小植物

資料圖片

9.健康風水陣：避開東北及中宮

無論甚麼時候身體健康都是最重要，今年的五黃災星和二黑病星位於東北及中宮（房子中央一帶），兩個都是對健康不利的星位，尤其五黃即東北位最嚴重。大家要注意家中沙發、睡狀及公司是否位於該兩個位置，因為長期坐臥該兩方位會容易引發大病小痛。

東北位：五黃災

中宮位：二黑病

佈置物品

1.避免擺放紅色或黃色物品，並遠離動土作業

2.使用銅製或金色重物化解病氣，如銅葫蘆或金色擺設

10.防小三風水陣：削弱東南方桃花位

想要防止伴侶變心，大家可以於桃花位著手，因為桃花既可催旺亦可削弱，但大家要留意桃花亦代表人緣，削弱桃花可能會對人際關係帶來影響，若本身工作是主要對外的，例如公關、營銷等等，便容易有不利影響，所以大家一定要考慮清楚！

佈置物品：

1.東南方位擺放木製公雞飾物

2.忌於桃花位擺放空花瓶，會惹壞桃花

11. 防影響家宅運：避開正北位

七赤的破壞力量很強，若不慎催旺可能會損家宅運。本年屬金的七赤星飛臨正北，因七赤帶有肅殺之氣，所以宜靜不宜動，不可釋放流動性高的物品。

佈置物品:

1. 只宜擺放藍色物品（象徵一白水星），以泄肅殺之氣，作陰陽平和。

正北位：破財位