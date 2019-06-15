【浣熊熊貓大熊貓】電影老是常出現的動物謬誤　令全球人類大誤解

多年以前的一款公仔麵令小浣熊打響了名氣，導致現在只要是長得相似的動物出現，大家都會跟在後面喊小浣熊小浣熊。其中也有許多其他動物因為名氣不夠大而被認錯，以比較有名的圖片來說的話，這個虔誠的用水洗着棉花糖的，就是小浣熊本熊。

浣熊（Youtube截圖）

而這個看着黑眼圈也蠻重的傢伙，其實是貉，一丘之貉（普通話拼音：hé、粵語拼音：hok6）的貉，不過也可以叫它貉子，這個時候貉字唸（普通話拼音：háo）。

貉（Youtube截圖）

不過無論是它們兩個中的誰，其實都不太像最原始公仔麵上畫的那隻小浣熊。因為乾脆麵包裝上的圖案，其實融合了多種相似的動物。

圖案上所畫的動物臉部比較像浣熊，整體顏色較深更接近小熊貓的紅棕色，形態上又與貉有相似之處，難怪大家容易弄不清了。可能是因為這樣從小就認錯，所以現在很多人看到差不多的動物就會覺得都是小浣熊。但是它們仨真的是完全不同的三個物種，甚至可能連遠方親戚都算不上。

左：小浣熊公仔麵廣告 右：小熊貓（狂丸科學）

先說說比較像的貉和浣熊，長得都這麼像了，大概也是同根生吧。然而它們倆除了都是哺乳動物以外，並沒有甚麼太大的聯繫。

浣熊是浣熊科浣熊屬浣熊種，因為喜歡浣洗東西所以中文名叫浣熊。小浣熊的一些魔性動圖也身體力行的證明了自己的習性，真的是太愛洗東西了，就像個永動洗衣機。

而貉是犬科動物，從「血緣」上看它們與狐狸、狼和狗更近一些。在毛色上浣熊多為灰白色，也有部分為棕灰色和黑色，貉幾乎都是棕灰色的。尾巴上也沒有類似浣熊的一圈一圈的環形條紋，灰白色浣熊的尾部總讓人想起動畫裏扛着包裹的小偷。

左上：貉 右上：浣熊（狂丸科學）

浣熊本身也因為時常溜到人類居住的地方幹一些偷偷摸摸的事，被稱為是「食物小偷」。當人類遇見一隻浣熊來「化緣」的時候，大多會拿出手機拍一些搞笑的視頻和圖片，而人類飼養的寵物們就沒那麼好過了，只能眼白白的看着自己的食物被掠奪。

貉則更多的居住在山林裏，以現成的枯樹、石洞作為居住地，實在找不到地方的時候才會自己築巢，平常不太接近人類社群。在日本貉又被稱作狸，是一種帶有神秘色彩的動物，日本志怪小說和民間傳說中的狸妖就是以它作為原型。

以貉為原型的狸妖標本。（狂丸科學）

二者的另一大明顯區別特徵還是在眼罩上，浣熊的眼罩橫向相連，是一張標準的眼罩。而貉則是分開的兩個部分中間以鼻樑為界，分別向下延伸到脖子。且耳朵上貉外圈為黑色的邊，而浣熊則正好相反，是白色的。

二者的另一大明顯區別特徵還是在眼罩上。（狂丸科學）

所以說仔細看的話，它們倆還是挺不同的。記住幾個明顯特徵就不會臉盲了，不過由於貉其實不太出名，能有認混的機會並不多。與貉相比，小熊貓雖然長相很不同，但因為知名度比較高，表情包和動圖經常出圈，所以導致了被認錯的次數算起來還比較多。

被飼養員嚇到了的小熊貓（狂丸科學）

除了自然環境中的小浣熊和小熊貓容易被弄混外，在影視劇中它們也很容易被人認錯。動畫電影《功夫熊貓》中阿寶師傅的原型是一隻小熊貓，而《銀河護衛隊》裏的火箭才是貨真價實的小浣熊。

《銀河護衛隊》裏的火箭才是貨真價實的小浣熊。（狂丸科學）

其實它們的區別還是蠻明顯的，首先從顏色上來看，小熊貓的配色以紅棕色為主，因此別名也叫紅熊貓。四肢的毛色偏黑，頭部有白毛相間，主要分佈在兩頰、眉毛、嘴部和耳朵。與小浣熊的「尖嘴猴腮」比起來，小熊貓的面部更為緩和。嘴沒有那麼突出臉型也比較敦實一點，如果只看局部不看大小的話，確實有點像一隻小貓？

小熊貓的面部更為緩和。（狂丸科學）

也有人戲稱，看起來賊兮兮的就是小浣熊，萌噠噠的就是小熊貓。畢竟小熊貓是一種連打架都很萌的物種，主要的戰斗方式就是站起來互相比一比誰高，試圖用自己偉大的身軀嚇倒對方。

小熊貓的尾巴也有一圈圈的環形條紋，但是顏色還是以自身的主色調紅棕色為主。且尾巴的大小跟浣熊比起來也不是同一個層次的，小熊貓的尾巴幾乎能抵得上自己身形的一半。

小熊貓的尾巴幾乎能抵得上自己身形的一半。（狂丸科學）

曾經小熊貓被誤歸到了浣熊科，但是現在已經有了自己專門的分類，就是小熊貓科。但是這個名字也讓小熊貓總被人聯想起來是不是和熊貓有點關係，更有甚者會大吃一驚的覺得原來熊貓小時候是彩色的。

不過小熊貓和熊貓的關係也沒那麼近，大熊貓是大熊貓，小熊貓是小熊貓，大熊貓小時候叫熊貓幼崽。只不過大小熊貓在吃的方面還是有些相似的，它們都是草食性食肉目動物，雖然也吃肉但主要食物還是竹葉、竹筍等，加餐的時候也吃一些其他水果，比較常見的就是蘋果。

大小熊貓在吃的方面還是有些相似的，它們都是草食性食肉目動物。（狂丸科學）

牠們主要居住地都為中國西南地區，但小熊貓的活動範圍稍微廣一點，在喜馬拉雅山東部地區例如不丹、尼泊爾、印度等國家也有存在，而大熊貓則只出現在中國。大熊貓目前已經轉為易危動物了，小熊貓仍然還是瀕危，野生數量不足10000隻。網上有一些家養小熊貓的影片，這種私自養殖國家保護動物的行為是違法的。

總的來說小熊貓和浣熊之間的差別較為明顯，基本除了形態別的地方都是截然不同的，而貉雖然猛一看不太容易分清但記住幾個明顯特徵比如毛色和眼罩形狀，也就不容易臉盲了。

狂丸在這裏準備了幾張圖片，大家來辨別一下誰是誰，原本就是小熊貓粉或是小浣熊粉的（沒有說貉沒有粉絲的意思），可以單純欣賞萌圖。（點擊圖片，開始辨認▼）

看完這麼多圖片，狂丸知道大家已經從認真辨別逐漸痴漢化，畢竟管牠誰是誰，可愛就好了。

【本文獲「狂丸科學」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】