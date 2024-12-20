冬天加濕器7大雷位　用錯隨時肺炎！揭哪種加濕器最好+要用哪種水

冬天天氣乾燥，不少人都會用加濕器來增加室內濕度，避免皮膚乾燥、喉嚨痛等問題。但其實使用加濕器的時候也有些注意事項大家有留意。若使用方法錯誤就有可能出現反效果，甚至導致「加濕器肺」等危害健康的問題。



冬天用加濕器7大注意事項

【1】甚麼是加濕器肺？

如果疏於保養加濕器，就有會感染「加濕器肺」。這是由於吸入因加濕器內的水分而生長的黴菌和其他物質而引起肺部過敏反應的一種肺炎。症狀包括咳嗽、發燒或全身疲倦等不適，症狀可能看起來與感冒相似，但關鍵是回家後才開始咳嗽，而抗生素起不到作用。嚴重者會令血液中的含氧量過低，炎症長期延續更會令細胞纖維化，甚至帶來生命危險。

【2】哪種加濕器最好？

市面上有許多種類的加濕器，當中建議使用加熱式的「蒸汽」加濕器。熱力能有效阻止細菌生長，作為預防加濕器肺病的對策。當然日常的清潔也是不可或缺的。

【3】定期清潔加濕器

定期清潔加濕器非常重要。當中要留意每次使用加濕器時，不應將水箱中的水補滿，而是每次都要將水倒掉，更換新鮮水。亦要定期清潔加濕器內部。

【4】要用水喉水

有不少人都會用礦泉水或過濾水加濕，但事實上水喉水有經過氯處理以防止細菌生長，可以有效抑制加濕器中細菌的生長。而礦泉水含礦物質成分，對加濕器來說是不必要的成分，反而可能會導致加濕器變髒或故障。

【5】擺放位置

為了不阻礙日常生活，有許多人選擇將加濕器放置在靠近窗戶的地方。不過窗戶附近溫度和濕度經常會與室內其他地方有差異，因此加濕器可能無法正確檢測到室內濕度，令房間可能無法充分加濕。將加濕器直接擺放在地板上也有同樣問題，因此建議放置在比地板高幾厘米的基座上。

（《空氣殺人》劇照）

【6】別過度加濕

有人認為冬天加濕越多越好，但實際上加濕過多會增加滋生黴菌和塵蟎的風險。因此加濕時的濕度水平應控制在50至60%左右。

【7】睡覺時別放在臉附近

可能大家會想像加濕器的水蒸氣碰到臉就跟做Spa一樣，可以滋潤皮膚。加濕器只適用於增加房間​​的濕度，當中的水蒸氣含有太大的顆粒，無法滲透皮膚。所以當皮膚上的水分蒸發時，臉上的水分也會隨之蒸發，使皮膚更加乾燥。另外也要注意若加濕器開一整晚會或令窗戶、牆身出現「倒汗水」、滋生黴菌。建議配合暖氣同時使用，或設定時間制在就寢後的幾小時自動關機。